美股收市個別發展　Spotify下挫8%

美國就業數據向好，降低推行拜登刺激計劃的緊迫性。美國股市周三(3日)個別發展，道指收報30,723點，升36點或0.12%；標指收報3,830點，升3點或0.1%；納指收報13,610點，跌2點或0.02%。

Vios Advisors董事總經理Michael Bapis認為，市場波動帶來機會，現時會逢低買入，因為市場上有太多資金等待機會入市，短期而言看好價值股和高質素股份。

不過，Miller Tabak市場策略員梅利認為，上周GME事件和標指拋售正是因為市場上有大量槓桿，需要被迫沽貨造成，可以預期某個時間也會出現去槓桿，例如一旦變種病毒加劇疫情，可能加速市場轉差。他續稱，一旦出現去槓桿將引發深度調整，但亦將創造買入機會。

就業數據讓市場有驚喜，美國銀行美國經濟主管Michelle Meyer指出，近期美國經濟走勢仍將取決於國內疫情的防控效果。拜登政府的官員們指出，疫情使美國就業人數減少了約1,000萬，現在不是政府退出刺激支持的時候。

美國總統拜登於周三在白宮與民主黨參議員會面，以討論他的全面經濟刺激計劃。周二(2日)美國參議院民主黨人推動拜登的1.9萬億美元刺激計劃進入獲得通過的快速通道，增加了其最終按照黨派路線投票獲得通過的可能性。美國參議院將於周四(4日)就決議進行最後表決，眾議院也將於本周投票。

疫情持續肆虐，令業務以「宅經濟」為重心的亞馬遜繼續成為大贏家，上季首次突破千億美元大關，期內每股賺14.09美元，遠超分析員估計的7.34美元，股價全日收跌2%，報3,312.53美元。

瑞典音樂串流公司Spotify去年第四季每月活躍用戶增27%，至3.45億，多過預期，惟預期今年收入介乎90.1億至94.1億歐元，遜市場預期，股價急挫8.16%，收報317.25美元。

美國食品公司卡夫亨氏接近與Skippy花生醬生產商Hormel Foods達成協議，向後者出售零食品牌Planters，卡夫亨氏股價收市下跌0.45%，報33.01美元。

數據方面，美國1月ADP私人職位增長17.4萬個，多過市場預期的4.9萬個，並扭轉前一個月經修訂後減少7.8萬個的勢頭。