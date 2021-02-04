SEC據報正調查涉推高GameStop等股價的欺詐訊息

外媒報道，美國證交會(SEC)的調查人員們正在梳理社交媒體和留言板上的帖文，以尋找那些可能推動GameStop、AMC，以及其他多家公司股價大幅波動的欺詐性訊息，指這是更大範圍調查市場波動的一部分。

GameStop股價周三(3日)收報92.41美元，升2.12%；AMC收報8.97美元，升14.41%；黑莓升3.81%，收報12美元。該些股份表現做好，或顯示來自美國知名論壇Reddit的散戶仍未消散。

當地分析警告，從GameStop事件可見，諸如「路人甲」般的散戶已成華爾街不可忽視的力量，年輕投資者也已能控制市場。

事實上，有數據顯示，GameStop和AMC交易狂潮，已超過整個美國石油市場。加拿大皇家銀行資本市場稱，按名義美元金額計算，散戶爆炒GameStop和AMC的交易額比西德州中級原油(WTI)期貨市場的交易額還要高。

GameStop和AMC上周的交易總額為261億美元，而WTI合約為200億美元。當然，原油市場似乎不會出現「挾淡倉 (short squeeze)」，因為美國商品期貨交易委員會數據顯示WTI期貨倉位目前是淨好倉。而且，非專業人士進入能源期貨市場的門檻也很高。