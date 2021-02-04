反壟斷風暴！官媒頭版評論：騰訊目前擁絕對話語權

該篇評論如下：頭條系所屬抖音近日宣布以反壟斷為由，在知識產權法院起訴騰訊，此舉被人稱作「頭騰」大戰。

抖音方面主張，騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。

這次起訴的勝敗，關係到平台是否可以限制競爭對手，或者潛在競爭對手，甚至無關第三方。是與否，可能會引起行業洗牌，也關係到行業巨頭辛苦打造的護城河寬度。

互聯網道路千萬條，微信是最寬闊最平滑的高速公路，什麼平台都想從這條高速公路通過，有了這條高速公路，就不用自己辛苦鋪路。但是這條路讓誰過，不讓誰過，讓誰以多快的速度通過，牽涉利益巨大。

目前看，騰訊擁有絕對話語權。這是騰訊打造的高速公路，騰訊維護這條公路暢通，這條路也給騰訊帶來巨大收益，騰訊說要連接一切，主要就靠這條路。

要連接一切，按理說不能只允許騰訊的朋友連接一切，還應允許第三方應用連接。為何在頭條系這裡變成了斷頭路？聽起來似乎很不公平。

但是自己修的高速公路，其他平台沒有做什麼貢獻，為什麼可以搭便車？

多數有知名度的平台，都有限制外部鏈接行為，就是這次發起起訴的抖音，本身也在限制外部鏈接。比如2020年8月，抖音就開始斷絕第三方商品外鏈，要打造自己的交易平台，並在今年1月上線抖音支付，最近還宣布禁止用戶展示微信、QQ等信息。而反觀微信平台，其實還允許有抖音號的視頻和照片傳播。

互聯網平台限制外部鏈接原因眾多，當然不僅僅是對第三方公司，騰訊對旗下公司也有過禁止，比如1月13日，微信公告已對QQ音樂、QQ瀏覽器、知乎等多個應用的違規外部鏈接進行限制。

禁止有多種可能，除了限制對手搭便車，還有一種可能，是為了適應法律和監管規定，避免惹上麻煩，還有一種是不讓用戶過分被打擾，這是微信維持秩序、保持競爭力的一部分。

微信禁止鏈接行為到底屬於哪種情況，是技術原因，還是主觀故意，其實還有不少操作空間，外界很難判斷。

在互聯網平台自己圈佔的一畝三分地裡，到底有多少權力自由支配，別人是否可以闖進去使用這些資源，哪些權力屬於用戶自己，哪些屬於互聯網平台，這在全世界都是有爭議的。

不過從過往案例看，法院支持平台擁有數據資源。此前新浪微博起訴陌陌，法院認為用戶信息是微博合法獲取並積累的，不僅是微博作為社交媒體平台開展經營活動的基礎，也是其核心競爭優勢和重要的商業資源，陌陌無正當理由地截取了微博的競爭優勢，一定程度上侵害了微博的商業資源。

這個判案保護了商業平台利益。商業平台保護自身利益是本能，應該允許企業保護自身商業利益的行為，問題是界限在哪裡。