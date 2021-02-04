金曹：期指結算恐下試28220

恒指期貨由1月25日下午高位的30,158點，由去年12月期指結算的26,943點，升3,215點，變成極度超買之後急跌，結果1月29日期指結算報28,748點，只升1,805點，之後回調到28,039點才見底作V形反彈，由於速度很快，顯示市場資金充足，購買力強勁，淡友突襲之後很快鳴金收金，期指反彈到高見29,438點。

今次回調可能只是為了調校1月期指結算位，因為1月的29,000至30,000點的CALL非常活躍，期權莊家將結算壓在29,000點樓下，大量在1月到期的Long Call就會變成廢紙，莊家就可以食盡所有時間值。這也是期權操盤手常講的「期權最痛」概念，如果莊家有能力調校結算位，會選最多期權成為廢紙的價位。

目前2月的「期權最痛」是28,220點，通常預留500點誤差，即2月仍很大機會見到28,220至28,720點區間。

如以黃金比率期指來看，去年10月低位22,964點升到30,158點，升幅達7,194點，回調黃金比率38.2%或2,748點，即下試27,410點仍不會破壞升勢。若參考活躍期權成交，見到大量PUT在2月部署在28,000點，期權金約250點，即2月下方支持位是約27,750點，而3月最活躍則是27,000至31,000點，預期2月波幅有限，但3月可能出現大升大跌，最樂觀見31,000點，悲觀則見27,000點。

另外，需要留意最近10日期指密集成交區大概是29,440點水平，後市要再展升浪，一定要穩守在這個重要水平並見到期指未平倉合約增加。

內地操盤手多以30日及60日線作重要的多空分界。現時30日線28,210點，而60日線則是27,348點。由於內地資金不斷流入，估計第一季就算跌穿28,200點，到27,300點仍有很強支持，後市應是有驚無險。總結短線需要在28,200至28,800點建立底部，如出現大成交，突破29,440點才可以再展升浪。

2月期權操作每次短線調整選Short PUT 27,000點，或27,400點用作Long CALL勝算頗大。估計2月結算仍會在28,800點炒上落。而3月波幅大，最簡單在27,400至29,440點區間先做Long PUT，有利潤就Short PUT套利，直到低於30日線接近60日線才視乎情況反手Long CALL。期權Short PUT是高風險投機，贏有限輸無限，需小心操作。

期權及程式交易專家 金曹