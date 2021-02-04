道指收升36點 紐油上試56美元
2021年02月04日 08:09
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●踏入亞洲時段，美匯指數報91.102；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4582；美元兌日圓報104.97；歐元企1.2042；英鎊見1.3649。金價靠穩，企1,834美元水平。布油升上58.69美元；紐油上試56美元。道指期貨升約40點。
●新股快手(01024)將於周五(5日)掛牌，招股價為115港元，在香港公開發售部分超額認購約1,203.16倍，一手(100股)中籤率僅4%。https://bit.ly/2Mnuxu1
●道指收報30,723點，升36點或0.12%；標指收報3,830點，升3點或0.1%；納指收報13,610點，跌2點或0.02%。https://bit.ly/36FoRlU
●美國1月ADP私人職位增長17.4萬個，多過市場預期的4.9萬個，並扭轉前1個月經修訂後減少7.8萬個的勢頭。
●港股ADR指數全日則偏軟，按比例計算，收報29,195點，跌111點或0.38%。
●即月恒生指數夜期收報29,165點，跌47點，低水142點，成交17,180張。
●外媒報道，美國證交會(SEC)的調查人員正在梳理社交媒體和留言板上的帖文，以尋找那些可能推動GameStop、AMC，以及其他多間公司股價大幅波動的欺詐性訊息，指這是更大範圍調查市場波動的一部分。
●阿里巴巴(09988)旗下去年因監管環境轉變而暫停上市的螞蟻集團，傳與監管部門達成整改方案。
●中國生物製藥(01177)公布，董事會已批准可能進行人民幣股份發行、並在上交所科創板上市的初步建議，惟須取決並受限於市況、股東會上批准以及必要的監管批准。
●紐約3月期油收報每桶55.69美元，升93美仙或1.7%，創自去年1月以來收市新高；布蘭特4月期油收報每桶58.46美元，升1美元或1.74%。
●紐約4月期金收報每安士1,835.1美元，升約0.1%；紐約3月期銀收報每安士26.889美元，升1.8%。
●英國富時100指數收報6,507點，跌8點或0.14%；法國CAC指數收報5,563點，跌少於1點；德國DAX指數收報13,933點，升98點或0.71%。
●美國1月ISM非製造業指數由前1個月的57.7點，升至58.7點，為2019年2月以來最高，高於市場預期的56.8點，反映服務業加速擴張。
●外國傳媒報道，歐洲央行前行長德拉吉，或成為意大利下一任總理，以帶領深受疫情重創的意大利，擺脫二戰以來最為嚴重的經濟衰退。
●外媒報道，滙豐控股(00005)擬將未來發展押在亞洲，正考慮把幾位高管由倫敦調到香港或新加坡。
●外媒報道，歐盟希望在未來10年讓電動車有50倍增長；歐洲電力產業協會Eurelectric稱，歐盟需投資800億歐元(約7,261億港元)在充電站上，以支援該等數量的電動車。
●全球首富交棒，貝索斯辭亞馬遜CEO。https://bit.ly/2LmXTIs
●【產經評論】內地整改入直路，與美爭霸添招數。https://bit.ly/3cFn0RJ
●港家庭負債率高見87%，恐觸發人踩人沽樓浪潮？https://bit.ly/2YGc9z5