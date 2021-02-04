道指收升36點　紐油上試56美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報91.102；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4582；美元兌日圓報104.97；歐元企1.2042；英鎊見1.3649。金價靠穩，企1,834美元水平。布油升上58.69美元；紐油上試56美元。道指期貨升約40點。

●美國1月ADP私人職位增長17.4萬個，多過市場預期的4.9萬個，並扭轉前1個月經修訂後減少7.8萬個的勢頭。

●港股ADR指數全日則偏軟，按比例計算，收報29,195點，跌111點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報29,165點，跌47點，低水142點，成交17,180張。

●外媒報道，美國證交會(SEC)的調查人員正在梳理社交媒體和留言板上的帖文，以尋找那些可能推動GameStop、AMC，以及其他多間公司股價大幅波動的欺詐性訊息，指這是更大範圍調查市場波動的一部分。

●紐約3月期油收報每桶55.69美元，升93美仙或1.7%，創自去年1月以來收市新高；布蘭特4月期油收報每桶58.46美元，升1美元或1.74%。

●紐約4月期金收報每安士1,835.1美元，升約0.1%；紐約3月期銀收報每安士26.889美元，升1.8%。

●英國富時100指數收報6,507點，跌8點或0.14%；法國CAC指數收報5,563點，跌少於1點；德國DAX指數收報13,933點，升98點或0.71%。

●美國1月ISM非製造業指數由前1個月的57.7點，升至58.7點，為2019年2月以來最高，高於市場預期的56.8點，反映服務業加速擴張。

●外國傳媒報道，歐洲央行前行長德拉吉，或成為意大利下一任總理，以帶領深受疫情重創的意大利，擺脫二戰以來最為嚴重的經濟衰退。

●外媒報道，歐盟希望在未來10年讓電動車有50倍增長；歐洲電力產業協會Eurelectric稱，歐盟需投資800億歐元(約7,261億港元)在充電站上，以支援該等數量的電動車。