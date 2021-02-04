行健：港下半年望復甦　商廈租賃勢回升

疫情肆虐下，世界經濟遭重創，香港也不例外。去年環球實體經濟和資產價格表現截然不同，實體經濟受疫情影響而重創，但資產價格卻受進取的貨幣政策所支持，而不斷上漲。

香港出現類似情況，在過去一年，雖然旅客到港人數大減，影響零售和酒店等行業，但海外資金卻不斷流入香港。去年4月以來，港元匯價維持在7.75兌每美元的強方兌換保證附近。3個月期銀行同業拆息利率也由去年初的約2.4厘，降至近日的約0.25厘。同時，香港銀行體系結餘由2020年初的540億元，升到近期的逾4,500億元。

可能有投資者擔心，外國和內地旅客減少會否引致經常帳戶出現赤字。從香港統計處去年首9個月數據看到，雖然香港服務帳戶盈餘收縮，但貨物貿易帳戶赤字亦大減，兩者抵銷後，估計去年全年仍錄經常帳盈餘，情況應該和2019年變化不大。

整體來看，大家所擔心香港因政治環境改變，而引發的走資情況暫時未有發生。因資金充裕，反映二手樓價的中原城市領先指數在過去一年也平穩地在175點上下整固。

至於未來香港情況如何，樂觀的看法指出政治環境穩定下來後，政府施政反而更容易，有利推出措施刺激經濟發展。香港低稅率環境保持不變，再加上資金仍然可以自由流動，國際金融中心地位應能維持。至於最悲觀的看法，則是港人紛紛賣樓套現移民海外，外國公司可能會擔心法治改變，而遷離香港。

從經濟和投資層面來看，有些想法可供大家參考。

第一，當疫苗開始廣泛接種，疫情應會改善，香港經濟也可能會在下半年慢慢復甦。當旅客數字回升，零售業所面對的窘境也會得到紓緩。在一些西方國家，經過疫情後，在家工作或會維持。但香港地小人多，居住環境擠迫，大部分不喜歡長時間呆在家裏，在家工作看似不會成為常態。除非企業真的大幅撤離香港，否則對商業大廈的租賃需求終會回來。細看一些傳統香港收租股，現在跟資產淨值折讓超過70%，看似有點過分。

第二，香港每年私人樓宇(包括新樓和二手樓)成交量為約6萬宗。簡單計算，假設30萬持有BNO護照的港人在未來3年離開香港，根據香港平均每戶人口數目約2.7人計，等於大約11萬個住宅單位。再假設一半人會賣樓，未來3年每年額外住宅供應有約1.8萬個，等於每年成交量三成。不過，以上計算方法有不少假設在內，預計實際的數目會小於此。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)