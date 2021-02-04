諾輝健康入場費13464元　獲16基礎投資者撐場

該公司是次計劃發行7,659.8萬股新股，相當於擴大後股份18.3%，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資規模約17.38億至20.37億元。

是次引入16名基礎投資者共認購1.24億美元等值股份，設有6個月禁售期，其中包括環球投資管理公司景順認購4,000萬美元、中國投資基金清池資本及博裕資本分別購2,000萬美元及1,700萬美元，以及新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)佔1,000萬美元等。

諾輝健康為尚未有盈利生物科技企業，目前旗下2大家居結直腸癌篩查測試產品常衛清及噗噗管，已獲國家藥監局批准用作篩查測試。

該公司2020年上半年虧損擴大至5.52億元人民幣(下同)，2019年同期蝕1,488.3萬元，主要受累優先股的公允價值變動，若撇除相關影響，經調整虧損則收窄至5,392.5萬元，2019年同期經調整虧損5,590萬元；收入1,052.6萬元，按年下跌20.05%；研發開支按年微跌0.43%至1,047.1萬元。