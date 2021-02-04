彭偉新：恒大汽車股價回到10天線　較值博

港股經過本周一及周二急升後，指數在升上29,500點水平後開始見阻力，相信主要是受到春節假期在即，北水下周二開始暫停，並要等到2月18日才恢復，在港股欠缺北水的指引下，或會出現成交額回落及走勢轉弱。尤其是近日推高港股主要是靠北水的買盤推動，因此，市場在農曆假期前的動力開始減弱。恒指自近日回調低位28,259點反彈，成功收了20天線及一度升抵10天線後走勢稍為回調，主要除了是10天線的阻力較明顯外，最主要相信是恒指由去年12月中升浪開始時，當時的保歷加通道由不足的600點的闊度擴闊至最闊超過4,000點，即使近日為回調，闊度仍然達到2,900點，所以，恒指在保歷加通道過闊下，很難有進一步大升的空間。當恒指在之前急升後，在即將長假期開始下，投資者的入市態度會轉趨審慎，令到上升的動力明顯減弱，預期保歷加通道的垂直高度會在短期內進一步收窄，令到恒指在升上通道頂即會見頂，令到短期大市會有較大的機會轉為反覆上落走勢，暫時相信指數仍然可以企在28,500點以上，但暫時相信難向上突破30,000點水平。

股價於去年3月低位4.72元水平開始回升，並持續升破各移動平均線後，曾於去年8月時升抵37.7元水平後出現較明顯回調，跌穿過100天線見15.30元水平後成功見底並再度反彈，股價一度在去年12月至今年1月中反彈至整個回調幅度的61.8%反彈目標位29.50元後轉為反覆，直至1月25日在集團向多個投資者進行配股集資後，股價才在強勁的買盤推動下，成功突破該阻力。而股價近日仍然偏強，相信是歸功於投資者對公司前景充滿信心下，機構投資者主動在市場上買入股份，令到股份由去年12月初合共錄得超過28億港元的資金流入。

雖然近日作出回調，但未有失守之前37.7元的高位支持，近日持續反彈下，RSI繼續在70以上水平，相信股價可以逐步向著由去年8月所形成的回調幅度總跌幅按1.618倍作出的反彈目標，暫時上望51.5元。由於股價的波動較大，加上暫時上望空間約只有10%，可以等股價返回10天線的支持才買入，至於股價亦宜企穩在37.7元以上，失守宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)