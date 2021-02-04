陳蓓敏：嘉利國際業務多元　有勢炒

繼Gamestop被大挾淡倉後，「散戶」大鱷劍指白銀，外圍銀價曾創8年新高。隨着部分投機者豐厚利潤在手，未來為他們添彈藥在金融市場覓食。美國一眾聯儲官員皆提及需推更多政策刺激及復甦經濟。美國ISM1月製造業活動指數為58.7，低於市場預期，但高於50擴張水平。美國原油庫存下降，加上暴風雪吹襲美國東北部，引致冬季燃料上升，紐約期油收報於54美元以上，美投行預測，需求上升下，7月油價可升至65美元。

工業產品客戶包括IBM、HP和聯想等國際知名科技公司，需求因大數據運用和社交平台普及而增加。公司兼營房地產業務，專注大灣區舊城住宅改造項目。近期，集團落實投資在泰國，購入一家汽車零部件及模具製造商TKT股權，作為在東盟地區汽車零部件市場布局。新增設自動化生產線，年中將開始投產，投資初步為1,200萬美元。面對國內業務發展穩定，面對國外發展，有新憧憬空間。昨日單日升逾約2成，建議後低吸納，向上阻力位為2元，止蝕1.64元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)