鄧建初：貪新忘舊抽新股　過氣明星半新股回調

新股市場還有一個特色，就是「炒仔不炒乸」。因母企上市多時， 持貨股民數目眾多，街貨分散，而且經過下跌潮後，上方蟹貨重重，形成上升時屢遇阻力，時起時落變成常態，除非有市場高手的敏銳觸覺，能夠掌握上車落車的時間，否則容易損手爛腳。反觀剛剛掛牌上市的新股，因破高位後上方望空，沒有阻力，形成初期易升難跌局面。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)