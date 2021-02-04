鄧建初：貪新忘舊抽新股 過氣明星半新股回調
2021年02月04日 10:16
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上周一隻超級明星新股快手(01024)上場，主打短視頻平台，吸引全城熱捧。快手與另一龍頭字節跳動旗下抖音堪稱「一時瑜亮」，你追我逐之下，前者終於搶先在香江落戶。這隻初起家時寂寂無名的公司，經股王騰訊(00700)相中入股，成為主要股東後，瀏覽人數大幅增加。由於去年字節跳動捲入政治風波，子公司抖音聲勢被對手迎頭趕上，加上快手成功在港上市，集資400餘億元，不但知名度急升，更有足夠資金燒錢，增加市場佔有率，未來人數增長幅度進一步迫近抖音。
同期上市還有兩隻生物工程股，心通醫療(02160)及貝康醫療(02170)，前者經營心臟類器材業務，後者定位試管嬰兒領域。三股行業屬於河水不犯井水，各領風騷，後兩者認購情況遠不及快手，然而，夠膽與快手同期上市，自必信心十足，胸有成竹。可惜因為撞期，資金都傾向了快手，市面上難以找尋融資，一眾股民望門興嘆，惟有用現金抽這兩隻明星生物科技股，碰一碰運氣。
一如既往，有巨無霸明星新股上市，股民憧憬掛牌初期升幅可觀，寧願沽出手頭獲利理想的過氣新股，套現落飛。在一眾沽盤壓力下，多隻半新明星股於上周跌幅驚人，包括京東健康(06618)、醫渡科技(02158)、榮昌生物(09995)、再鼎醫療(09688)、明源雲(00909)、雲頂新耀(01952)、思摩爾(06969)等等。這就是「貪新忘舊」的炒股心理學，初哥預計在其資金回籠後，上述半新股可望重回升軌。
新股市場還有一個特色，就是「炒仔不炒乸」。因母企上市多時， 持貨股民數目眾多，街貨分散，而且經過下跌潮後，上方蟹貨重重，形成上升時屢遇阻力，時起時落變成常態，除非有市場高手的敏銳觸覺，能夠掌握上車落車的時間，否則容易損手爛腳。反觀剛剛掛牌上市的新股，因破高位後上方望空，沒有阻力，形成初期易升難跌局面。
然而，當「安全港」穩定期過後，包銷商如行使額外股權，再度推高散貨，那時候便要小心行事，必須定下止蝕/止賺盤以策萬全，否則摸頂入市，損失程度非散戶所能負擔得來。近期經典例子有華潤系之華潤萬丈生活(01209)、恒大系恒大物業(06666)、融創系融創服務(01516)等，母企財力雄厚，照顧「親生仔」綽綽有餘。富爸爸光環照射之下，這幾隻新股價位都闖高峰。除非業績亮麗，或者有新資產注入，否則經過一段時間的上落，開始形成蟹貨區，阻力漸大，那時候，就不可再留戀，否則走避不及做了大閘蟹，苦不堪言之餘，亦影響了信心，投資成績自然大打折扣。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)