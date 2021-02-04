【高盛推介】阿里低開後反彈 資金積極流入好倉
2021年02月04日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)昨日大部分時間為下跌，然而收市前發力反彈，收市升約0.4%。今早則早段低見257.4元後逆市反彈，現報265.8元，升約1.8%，暫時為連續第四日上升，累計至今升超過7%。阿里於本周二收市後公布至去年12月底止第三財季度業績，期內歸屬於普通股股東的淨利潤達794.27億元人民幣，按年升52%。及後有券商指其業績表現較預期更為強勁，並上調對其目標價至334元，維持「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金積極趁低部署好倉，當中認購證錄得約3,550萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。而牛證則於過去3個交易日皆錄得錄得流入，合共約3,310萬元，當中昨日佔約2,430萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的高槓桿阿里購(22352)，行使價275.18元，2021年05月10日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、高槓桿。價外選擇可留意年期約3個月的高槓桿阿里購(23504)，行使價299元，2021年05月03日到期，實際槓桿8.1倍，價外、高槓桿。牛證方面的近牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(51155)，與現價有約35.6元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，活躍條款近牛。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約47.6元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約4個月的高槓桿阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。熊證方面可留意屬活躍條款的阿里熊(55517)，與現價有約24元收回距離，收回價290元，行使價292元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，活躍條款。
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