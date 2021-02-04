【瑞通推介】恒指重上29400點 阿里業績後資金追好倉
2021年02月04日 10:58
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瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報30723點，升36點(或0.1%)。恒指上日盤中曾跌穿29,000點關，收市轉升58點(或0.2%)，報29,307點，連升三日累漲逾1,000點。今早回吐逾200點後跌幅收窄並回升，29,300點失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近2,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者預期大市將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
阿里巴巴(09988)上季業績勝預期，獲部份券商調高目標價，但阿里昨大部分時間受壓，曾下滑近5%至247.2元，直至臨近收市一度急彈上266元，收升0.4%於261元，連升三日。外電引述市場消息指，阿里旗下螞蟻集團和中國監管機構達成重組共識，螞蟻將由金融科技公司變成金融控股公司，接受更高資本要求。據報螞蟻集團整改計劃將在農曆新年假期前公布，消息紓緩市場部份憂慮，不過阿里今早先回落逾1%，跌穿258元，其後轉升。昨有近6000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾730萬元淨流出。
中國平安(02318)公布截至去年底止，全年純利1,430.99億元人民幣，按年跌4.2%，期內新業務價值按年跌34.7%至495.75億元人民幣。平保由一月下旬反覆走弱，昨日盤中曾低見88.9元的逾兩個月低位，較上月升抵的103.6元高位累計回落逾14%，險守100天線，收市未能重返90元關口之上。平保今早升約4%，高位見93.15元。上日有逾1300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有約110萬元淨流入。
藥明生物(02269)以每股112元配售1.18億股，淨籌逾131億元，不過股份上日跌至115.3元的10天線水平已見承接，全日跌幅收窄至2.33%，報117.6元，結束三日升勢。有券商看好藥明今次配股可捕捉新冠疫苗產能擴張機遇。藥明今早曾升約2%，重上120元。昨有逾20億元北水淨買入藥明。輪證資金流方面，逾1400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
主要產油國遵守減產承諾，加上市場預料美國國會快將通過刺激經濟方案，刺激國際油價創一年高位，中海油(00883)上日漲3.55%，收報8.46元，突破250天線，連升三日累漲11%。有券商重申中海油「買入」評級，料未來公司將透露更多減碳計劃，並受惠於高油價。中海油今早曾再升近3%，升穿8.7元。上日有逾18億元北水淨買入中海油。輪證資金流方面，逾1400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期購(22836)，行使價：32000點，2021年10月到期，實際槓桿：8.4倍
恒指輕微價外、中短期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7.6倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：6.5倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：6倍
平保貼價、中短期購(12998)，行使價：97.8元，2021年7月到期，實際槓桿：8.3倍
平保輕微價外、中短期沽(19664)，行使價：82.1元，2021年6月到期，實際槓桿：8.7倍
藥明輕微價外、中年期購(26864)，行使價：126.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.1倍
海油輕微價外、長期購(13639)，行使價：9.74元，2021年11月到期，實際槓桿：3.7倍
海油價外、中年期沽(27349)，行使價：6.99元，2021年9月到期，實際槓桿：4.1倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
吉利輕微價外、中短期購(29335)，行使價：30.93元，2021年5月到期，實際槓桿：4.7倍
吉利輕微價外、中短期沽(11172)，行使價：24.93元，2021年6月到期，實際槓桿：3.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55313)，收回價：28892點，槓桿比率：55.9倍
恒指熊證(55685)，收回價：29790點，槓桿比率：39.6倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：10.1倍
阿里熊證(55539)，收回價：288.88元，槓桿比率：7.6倍
平保牛證(60008)，收回價：85.38元，槓桿比率：11.1倍
平保熊證(61264)，收回價：101.88元，槓桿比率：8倍
藥明牛證(51508)，收回價：104.8元，槓桿比率：6.3倍
藥明熊證(59949)，收回價：142.8元，槓桿比率：4.3倍
海油牛證(55047)，收回價：7.48元，槓桿比率：5.8倍
比迪牛證(69798)，收回價：234.88元，槓桿比率：7.3倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。