【瑞通推介】恒指重上29400點　阿里業績後資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報30723點，升36點(或0.1%)。恒指上日盤中曾跌穿29,000點關，收市轉升58點(或0.2%)，報29,307點，連升三日累漲逾1,000點。今早回吐逾200點後跌幅收窄並回升，29,300點失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近2,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者預期大市將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

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