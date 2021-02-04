【高盛推介】思摩爾窩輪首日上市 留意最高槓認購證
2021年02月04日 11:10
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：思摩爾國際(06969)於去年七月開始在港上市，至今近七個月時間，以招股價計，思摩爾國際股價已累計超過5倍升幅，當中於上月25號更曾升見90元的高位，昨日則收市升約0.8%。今早則早段高見81.15元後倒跌，現報77.9元，跌約2.7%。
微盟集團(02013)昨日跌約0.2%。今早則低開約0.6%後曾一度反彈，最高見25元。惟及後再度下跌並且跌幅擴大，現報24元，跌約3.8%。
觀察港股通資金流向，可見近期北水持續留意思摩爾國際，當中過去5個交易日共錄得約15.5億元資金淨買入。微盟方面，觀察個股輪證資金流向，可見昨日牛證獲資金轉向，錄得約180萬元資金流入。
今日為思摩爾國際的相關窩輪首日上市，令投資者提供可有更多的投資選擇。投資者如看好，可留意屬市場上槓桿最高的思摩購(11698)，行使價100元，2021年09月29日到期，實際槓桿2.9倍，新上市、市場上槓桿最高認購證。
投資者如看好微盟，近牛選擇可留意微盟牛(51892)，與現價有約4元收回距離，收回價20元，行使價19.8元，換股比率50，槓桿比率4.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇則可留意微盟牛(61259)，與現價有約9元收回距離，收回價15元，行使價14.2元，換股比率50，槓桿比率2.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。 如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。 在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。