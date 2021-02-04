GameStop事件顯示市場民主化如雙刃劍…

美國上市電玩零售商--GameStop近期股價大幅波動，華爾街見識到散戶團結的力量，投資者盲目追高的風險表露無遺。外媒引述分析指，這波狂潮過後，擴大市場參與同時，如何維持金融穩定，已成為一大課題。

由網絡論壇Reddit而起的GameStop散戶狂潮上週達到高峰，單周股價暴漲4倍，大舉沽空GameStop的沖基金損失慘重。本周局勢逆轉，散戶買盤斷纜，過去兩天GameStop市值蒸發72%，昨(3日)股價波動緩和收升2.7%。

券商Robinhood等網絡券商在散戶與沽空大戶作戰中扮演重要角色。這些業者標榜金融市場「民主化」，吸引大量散戶聞風進場，股票與選擇權交易因免手續費而暴增，市場波動隨之加劇。

外媒引述投資銀行KBW首席股票策略師Frederick Cannon指出，這波行情背離基本面，但更多民眾交易、投入市場並非壞事。長遠而言，他相信股價將隨交易雜音減少逐漸回歸基本價值。他又認為，GameStop股價暴漲背後除散戶買盤外，也和避險基金互鬥、追蹤指數的被動資金流入相關，市場錯配現象可能持續一段時間。

GameStop擁有5,000多家實體店面，在電子商務興盛的21世紀深陷困境，淪為避險基金熱衷沽空的標的。過去一個多月，社群媒體集結的散戶買盤愈來愈旺，GameStop股價扶搖直上，引爆的沽空行情讓部分避險基金灰頭土臉，掀起全球關注。

報道又引述KBW美國銀行業研究主管Christopher McGratty指，有些銀行客戶平時就看不慣避險基金沽空，但避險基金其實有助於價格發現(指價格正確反映市場供需)、增加市場深度，長期來說對市場有正面助益。他相信，單日股價翻倍肯定無以為繼，遺憾的是，有些投資者因害怕錯過漲勢而追高，避免他們一頭熱的唯一方式就是股價修正。

美國財政部長耶倫已要求證券管理委員會、聯儲局及商品期貨交易委員會相關官員集會，探討近期金融市場波動局面。聯邦眾議院金融服務委員會預定下周四(18日)就相同議題召開聽證會。分析認為，市場民主化其實很酷，有些Reddit散戶賺錢後買炸雞慶祝，與避險基金大賺後送Rolex腕表相比新鮮許多，這其實不是壞事。早前有新興市場之父之稱的麥樸思亦公開表示，只要確保市場交易公平公正，監管部門不應干預散戶活動。