市場競爭激烈　瑞信下調台灣鴻海的投資評級

市場看好電動車爆發，外資紛上調台資代工大廠鴻海的業績預測。不過投資銀行--瑞信發表的報告卻示警，隨着立訊精密等紅色供應鏈崛起，恐比預期更早侵蝕鴻海iPhone組裝訂單，使集團代工份額及利潤受壓，故下調鴻海的投資評級至「中立」。

瑞信指出，鴻海近期股價大漲已反映了電動車的利好消息，此時更應注意新事業效益還沒顯現，iPhone代工業務卻面臨激烈競爭，預估鴻海第一季營運衝高後，第二季起增長停滯，因此率先下調評級，建議投資者觀望。

瑞信表示，鴻海股價大漲，多數投資者看到電動車潛力，卻忽略仍扮演集團主力的iPhone事業挑戰加劇，在紅色供應鏈進逼下，預測鴻海今年拿下的iPhone 13訂單價量齊減，份額進一步萎縮，iPad訂單也會被內地供應鏈瓜分而減少。

瑞信認為，鴻海雲端事業相對將保持增長，在雲端解決方案提供者(CSP)的份額持續擴張，電動車事業也會在長遠併發可觀能量，但具體成果可能到2023年才看到，對比股價大漲，投資者應回歸基本面，特別是鴻海短中期營運可能低於預期。瑞信對鴻海今、明年每股盈利(EPS)預測調整為9.4元、10.2元，目標價由91元提高至123元。鴻海現價報114新台幣，跌2.15%。

事實上，外資今年以來積極上修鴻海，瑞信為首家券商下調鴻海評級。此前瑞銀證券將鴻海目標價提高至160元，麥格理曾則睇好其升見200元。