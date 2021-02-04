黃子燊：快手科技開市升幅少過呢個幅度可追入…

港股今(4日)走勢反覆上落，暫跌30點，報29,276點。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示恒指繼1月升浪後回調，最近有所反彈，惟北水臨近農曆新年將停止南下，導致港股於新年前走勢偏弱，預料恒指在新年前將徘徊在28,600點至29,400點區間。