黃子燊：快手科技開市升幅少過呢個幅度可追入…
2021年02月04日 11:20
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港股今(4日)走勢反覆上落，暫跌30點，報29,276點。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示恒指繼1月升浪後回調，最近有所反彈，惟北水臨近農曆新年將停止南下，導致港股於新年前走勢偏弱，預料恒指在新年前將徘徊在28,600點至29,400點區間。
他看好科網股仍有爆發動力，尤其看好阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)，阿里的雲計算業務首次轉虧為盈，另有傳螞蟻集團已與監管機構達重組協議，政治不確定性逐漸消除，加上其股價落於美團點評(03690)及騰訊(00700)，相信股價已消化所有壞消息，若港股通宣布北水可買入第二上市的股份，其股價向上空間十分大。
新股熱潮不斷，於周五(5日)掛牌的快手科技(01024)一手中籤率僅4%，認購500手才穩獲一手。他表示看好股份業務，視頻用戶市場龐大且有增長空間，公司未來業務轉型至直播電商亦是潛在亮點，而快手及抖音均屬於行業龍頭，行業上市的稀缺性為其中一個炒作理由。
他續指，短線參考京東健康(06618)，快手有望上市後可迅速納入指數，對於沒有成功中籤的散戶，他認為若開市升幅少於3成，便可追買股份。