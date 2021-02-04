GameStop事件反映時代變遷　星展料散戶已成股市重要助力

美國電玩零售商GameStop(GME)近日成為了市場焦點，外媒報道，星展銀行發布星展投資總監觀點時指出，這個事件不會對大型績優股和市場產生長期影響，但不容忽視的是，時代正在改變，散戶投資者的影響力不斷提升。

星展表示，機構法人資金仍主導市場，根據EPFR Global數據，在2000年網路泡沫破裂後，散戶持有的全球股票型基金的淨資產價值一直呈現穩定下滑。2000年底時，散戶資金約佔股票型基金的66%，而機構法人的資金則約佔34%。現在情況已完全逆轉，2020年底，散戶資金僅佔全球股票型基金的29%，而機構法人資金則佔71%。

對於此次GameStop散戶大戰對沖基金事件，散戶投資者聚焦單一證券。星展指出，除了短期的波動外，此事件與大型績優股的長期定位沒有太大關係。但提醒，隨着散戶投資者的影響力提升，排除散戶的影響力是不明智的。

高家庭儲蓄率上升，讓大量散戶資金處於觀望狀態，星展認為散戶資金將扮演顯著角色，支撐2021年風險性資產走高。資料顯示，美國家庭儲蓄率在2005年7月達到2.2%的低谷，到2019年12月已提升至7.2% 。隨着公債孳息率處於低位，這些家庭儲蓄的一部分將會被配置到風險性資產，例如股票。