美股估值大師預言GameStop未跌夠　合理價只值...

美國遊戲零售商GameStop(GME)股票成為散戶鬥大鱷的主角，引發市場關注。美國一名金融學者估算，GME還有更多下降空間，30美元是合理。GME周三(3日)收市報92.41美元，上漲2.68%。

被稱為華爾街「估值大師」的紐約大學金融學教授Aswath Damodaran接受外媒訪問表示，在達到他認為的30美元合理價格前，GME還有下行空間，更預料有機會轉型。其中，Chewy公司聯合創始人Ryan Cohen在1月初加入了GME董事會，增加了外界有關該公司數碼轉型的樂觀預期。

他補充，GME存在可能的路徑重新轉型，成為線上零售商，成為一個有受眾的遊戲平台，因此其基本估值是每股30美元。若然通過可行的概念，GME股價或見每股50美元或60美元。然而，他認為150美元、200美元、250美元這種價位，沒有任何可行的概念支撐這種估值。

美股「散戶抱團」領軍人Keith Patrick Gill去年8月發布的視頻，認為GME股價被低估，如果公司圍繞電子競技和電子商務轉型，實際上可以實現50美元的股價。Damodaran看過該段視頻，並表示認同Gill的觀點，認為這是一個可行的轉型戰略。

不過，Damodaran對於持有GME股票的投資者提出了提醒，認為主要的問題是股價一旦超過了50美元，達到100美元、150美元、200美元、400美元，就好像幾天前的價位，這已經不再是投資，你是在交易，你必須清楚自己交易的股票，這可是一家商業模式崩潰的公司。