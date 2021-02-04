瑞銀料金價受制於1900美元　白銀可再衝30美元關

隨着疫苗研發出現新進展，加上資金轉入白銀，令金價走勢轉弱。投資銀行--瑞銀表示，在金價急漲期間，一度攻上1,950美元後反轉下挫，目前在1,850至1,860美元附近整理，預期上半年頂多反彈至1,900美元後，可能繼續調整。

瑞銀指出，金價走勢取決於美國實際利率、美元趨勢與市場不確定等3大因素，利率部分，美國實質利率研判在第1季觸底後緩步回升，而這可能讓金價出現拉回壓力，但美元偏弱整理則對金價形成另一種支持。

該行表示，當全球開展大規模接種疫苗後，具備避險功能的黃金需求亦將隨之下跌，預期金價可能在上半年反彈至每安士1,900美元，年底前再緩步調整，每按士可能降至1,800美元。從技術性角度來說，金價可能上漲空間不大，但從整體資產配置組合來看，黃金配置仍具備分散風險的作用。

至於近期異軍突起的白銀，從上月27日起短短4天內暴漲近2成，白銀交易所交易基金(ETF)單日需求急升至3,500萬安士，而基於價格波動率上升，芝加哥商品交易所(CME)近日上調白銀期貨保證金從1.4萬美元增加至1.65萬美元，導致銀價回落1成，失守27美元關卡。

在投機性買盤帶動下，該行認為很可能帶動白銀價格大漲，短期內可望再次突破30美元，但因市場需求小、規模不大，預期銀價衝上30美元後可能很快就會陷入調整。展望後市，該行微幅上調白銀6個月目標價格，從原來的29美元升至30美元，年中後或會逐步回落，預估年底時可能降至28美元左右。

黃金期貨最新報每安士1,821.90美元，跌13.2美元或0.72%；白銀期貨報26.435美元，跌0.454美元或1.69%。