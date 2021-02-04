中美爭霸影響　六成內地獨角獸企業擬在本土上市

外媒報道，全球4大會計師之一的PwC公布「普華永道中國獨角獸CEO調研2020」，受惠於科創板和創業板註冊制改革加速，並考慮到美股上市政策的不確定影響，約60%受訪獨角獸企業計劃在中國上市，較2019年的43%上升16個百分點。

報道引述PwC表示受新冠肺炎疫情，以及國際政經形勢影響，獨角獸企業遠赴海外掛牌的數量有所減緩。而有過半數的獨角獸企業表示暫緩或沒有海外拓展計劃的比例，從2019年25%上升至2020年59%，惟亞太地區仍繼續蟬聯獨角獸企業海外掛牌的首選。

報道又指，即使2020年新冠肺炎疫情爆發，但並未對獨角獸企業產生太大影響，獨角獸企業總體仍然呈現出穩定成長的趨勢，更有不少獨角獸企業表示疫情還存在商機。疫情只被近四成的獨角獸企業視作有重大影響，而將疫情視為重大或中度影響的企業中，有51%的企業認為其正面影響大於負面影響。至於從營收增長幅度來看，大部分受訪企業十分樂觀，估計2020年營收增長逾50%以上的比重高達57%。

受益於經濟的快速復甦，獨角獸企業普遍對2021年營運充滿信心，預計2021年營收升幅50%以上的受訪企業比重高達74%。另一方面新冠疫情也改變資金的投資偏好。從各產業融資額來看，醫療健康行業由2018年的排名第10名，上升至2020年第1名；教育由2018年的第9名上升至2020年的第3名。

科技創新方面，技術依然是所有獨角獸企業關注的重心，約58%的受訪企業將技術視為核心競爭優勢，遙遙領先位居第2的商業模式。從獨角獸企業的戰略來看，在疫情的影響下，獨角獸企業的營運方針由過去的獲取流量和提升估值，開始轉向實現純益、成本控制和業績提升，更為專注於企業長期營運方向上。