以太幣逼近1700美元創新高　將推出期貨

芝加哥商品交易所(CME)預期下周推出虛擬貨幣--以太幣的期貨，有望強化市場結構並推升近期買盤。今(4日)以太幣價格做好，創下歷史新高1,695美元，今年以來累計升幅達120%，市值達到1,931億美元；最新報1,664.12美元，升125.17美元或8.13%。

外媒引述摩根大通策略師在一份報告中表示，以太幣期貨在監管機構監督之下得以上市，允許投資者透過期貨增加對這個第2大虛擬貨幣的曝險部位，抑或是對以太幣現貨避險，足以強化虛擬貨幣市場結構，又指未來以太幣期貨合約上市之後，期貨將提供現貨投資者運用期貨進行避險，以太幣現貨價格有可能因此承壓。該行又表示，本月成功推出以太幣期貨後，2022年之前很可能看到以太幣選擇權上市，類似去年第1季比特幣先推期貨、接着推出選擇權的情形。

去年電子支付巨頭PayPal宣布加入比特幣支付方式，帶動潛在需求，虛擬貨幣也愈來愈受到主流投資者的青睞，1月初比特幣一度漲破40,000美元大關，投資狂潮使所有虛擬貨幣總市值首次超過1萬億美元。比特幣最新報37,674.6美元，升1,056.3美元或2.88%。