花旗看好拼多多　上望目標價32.9%至210美元

投資銀行--花旗發表的研究報告，看好拼多多(美股：PDD)的社區團購業務前景，並認為在中國低線城市，「多多買菜」具有競爭者無法取得的優勢，料其網站成交金額(GMV)將持續強勁成長，升幅將超過營運成本的增長，故將拼多多目標價從158美元上調至210美元，幅度達32.9%。

該行預計，拼多多即將公布的第4季財報，旗下GMV和營收將繼續超出市場的預期，料營收將達199億人民幣，按年增長84%；年度活躍買家數將年增32%至7.71億名，單用戶年度消費金額將按年增長30%，達2,242元人民幣。

該行表示，「多多買菜」是拼多多現階段最具成長潛力的業務，因為去年的新冠肺炎疫情已徹底改變民眾的消費模式。在中國，疫情之後生鮮電商和社區團購蓬勃發展。據該行統計，去年內地生鮮電商的市場規模已經達到4,050億人民幣，而社區團購的市場規模則達720億人民幣，按年增長112%。

報告指出，社區團購特別在是中國的二線至四線城市非常流行，這正是拼多多的最重要利基點。社區團購大大降低電商業務成本中最重的一部分：最後一公里的運送成本。當其他電商競爭者進入這一領域時，它們先要建立自己的社區配送網絡，往往是透過和當地的團購帶頭者合作來達成，所以電商平台不得不把利潤分一部分給團購帶頭者，而這些團購帶頭者是不是能將社區團購業務做起來，很大程度上取決於他們和社區用戶的關係。拼多多本身的用戶和多多買菜的用戶重疊性非常高，實際上會把用戶的訂單直接分配到就近的便利商店，發起團購的帶頭者實際上不必操心訂單的配送問題，進而省去很多可能的麻煩。