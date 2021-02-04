致同：今年亞洲私募股權行業料持審慎樂觀態度

致同(香港)會計師事務所發表的《亞洲私募股權投資觀點2021》指出，亞太地區將引領全球經濟復甦，儘管地緣政治令緊張局勢不斷加劇以及新冠肺炎疫情不斷蔓延，仍是私募股權投資者最關注的問題，但來自亞洲國家包括中國、日本和印度的無限商機，令這些國家被視為最具吸引力的投資目的地。

該會計師行指出，去年第一至三季亞洲區併購金額按年上升29%，當中亞洲區的私募基金併購金額按年上升25%。科技、媒體、電訊行業(TMT)仍然是併購的首選，其次是醫藥、醫療、生物科技行業。

雖然出行限制為現場盡職調查帶來挑戰，並阻礙了跨境交易，但有別於其他危機，疫情令新技術迅速被採用，並引發龐大的醫療服務需求，加速醫療科技及醫療領域的發展。

該行中國法證調查服務主管合夥人湯飆表示，過去幾年「乾火藥」(dry powder)，即籌得但尚未投資的資金很多，將帶動「併購價格倍數 」(Price Multiples)保持在較高水平。併購項目估值極端將成私募基金本年的主要憂慮，預料今年亞洲私募股權行業普遍持審慎樂觀態度。

此外該行又指出，受疫情影響最嚴重的行業或資產包括零售、酒店、休閒及商業地產等，一旦政府對行業的資助耗盡，將吸引大量私募基金的資金到相關行業中尋寶。