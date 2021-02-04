WeChat電子利是新玩法　逗利是先要畫圖兼猜謎？

除了平台固有的派利是功能外，WeChat Pay HK今年推出新春電子利是活動，包括透過「轉數快」轉帳跨平台派利是送祝福；聯同多間企業推出企業專屬電子利是封套 、展現企業形象送企業福利；首創「牛」轉新機利是封活動、隨機抽利是封集齊一套六款牛年行大運；以及升級早前推出的「畫圖利是」，讓大家線上拜年利用畫圖逗利是獲得更多樂趣。

新玩法一：透過「轉數快」轉帳自家利是

由即日起至2月28日，於WeChat Pay HK透過「轉數快」轉帳可同時製作自家「轉數快」利是，選擇心儀利是封套並加入祝福字句，完成轉帳後長按圖片便可保存發放給親友傳遞心意。「轉數快」利是封選擇包括即將全新上線的企業專屬電子利是封套以及「牛」轉新機利是封套，而且可以向任何已開通「轉數快」的用戶派發利是。

新玩法二：與多間企業合推電子利是封套

WeChat Pay HK將與多間企業合作推出企業專屬電子利是封套，合作品牌涵蓋日常生活各個範圍，包括大家樂、工銀亞洲、中國移動香港、中國銀行(香港)、合和集團、富融銀行、新鴻基地產，以及AVO保險、Baby Kingdom、4PX遞四方、JOOX 、KFC及PUBG MOBILE¹。

新玩法三：抽獎集齊一套六款牛年利是封

WeChat Pay HK還將於農曆新年前推出「牛」轉新機隨機抽利是封套活動，集牛年利是封、全年行大運。用戶首次透過「支付」-「優惠專區」進入活動頁面，即可獲得抽利是封套機會一次，並可隨機抽出新潮趣致牛年行運利是封套一款。此後，用戶可通過轉帳、派利是或以WeChat Pay HK進行消費等任何支付方式獲取抽封套機會，每日最多可獲抽獎機會三次。成功集齊五款牛年利是封後，即有機會抽出「特別款」封套。

此外，WeChat Pay HK亦升級早前推出的「畫圖利是」功能，更新畫圖詞庫，線上拜年逗利是兼鬥才藝。用戶先在WeChat內向好友或群組發利是，並輸入利是金額，再選擇類型為「畫圖利是」，便可預設題目挑戰好友，包括牛、燈籠、蒙娜麗莎等難度不一的題目。好友只要成功畫出指定圖案即可拆開利是。