辰林教育：今年將併購2至3間學校　考慮發債集資

另外，集團2019至2020年度學年沒有調整學費。王氏解釋，考慮到經濟大環境受新冠肺炎的影響而作出的安排，而新學年2021至2022學費將計劃上調，專科課程及本科課程分別加3,000元人民幣及2,000元人民幣。

學生人數方面，黃氏指，不計新收購的技工學校，2020至2021學年江西應用科技學院的新入學人數錄得大幅增長58.7%，合共招收約7,300人；在校生人數按年升約18.3%，至17,335人。若再計及技工學校的54,00名學生，集團總學生人數將提升至2.2萬人。