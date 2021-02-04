辰林教育：今年將併購2至3間學校 考慮發債集資
2021年02月04日 13:31
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黃玉林
中國高等教育服務供應商辰林教育(01593)去年12月收購江西文理技師學院，該公司主席黃玉林指，仍會以收併購方式拓展，預告今年將會併購2至3間學校，並正與目標磋商，包括大學、職業學院及大專院校等，希望上半年完成。另外，目前雖然沒有資金需求，但日後落實收併購或需要集資，將考慮發行可換股債券等完成。
他又提到，公司與阿里巴巴(09988)合作約2年，過程十分順利，主要在跨境電商及數碼貿易上培養人才，未有計劃引入阿里作為股東。
另外，集團2019至2020年度學年沒有調整學費。王氏解釋，考慮到經濟大環境受新冠肺炎的影響而作出的安排，而新學年2021至2022學費將計劃上調，專科課程及本科課程分別加3,000元人民幣及2,000元人民幣。
學生人數方面，黃氏指，不計新收購的技工學校，2020至2021學年江西應用科技學院的新入學人數錄得大幅增長58.7%，合共招收約7,300人；在校生人數按年升約18.3%，至17,335人。若再計及技工學校的54,00名學生，集團總學生人數將提升至2.2萬人。