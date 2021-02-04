分析指3大原因令美國圍堵中國失敗…

美國前任總統特朗普早在2018年開打中美貿易戰，又推動中美科技、金融脫鈎，但為何這麼多圍堵中國措施，至今似乎都未能收到太大效用？外媒引述一「美國前政府高官」撰文認為，3大原因令美國圍堵中國失敗。為應對中國試圖取得全球主導地位的威脅，美國須捍衞一系列重要利益，同時要應對共同的全球威脅。

首先，中國是比蘇聯強大得多的對手，擁有更成功的經濟、更具活力的科技產業、更多人口、更有凝聚力的政體和更有能力的政府。惟更重要的是中國的潛力，現時中國人均產出(按購買力平價計算)是美國的的三分一(2000年為8%)，是歐盟的一半。估計到2050年，這一數字會上升到美國的一半，那意味着中國經濟規模將與美國和歐盟之和相當。

其次是中國經濟高度融入國際。儘管這會造成脆弱性，但也增加了中國的影響力。中國市場對全球眾多國家產生磁吸力。正如新加坡學者馬凱碩強調的，大多數國家都希望與中美保持良好關係，不願意重美輕中。

最後，過去20年、特別是過去4年裏，美國破壞了自己在理智、正直、可靠、甚至遵守基本民主準則方面的聲譽。這點很重要，因為在這場中美競爭中，盟友至關重要。美國過去常揚言讓中國做「負責任的利益攸關方」，但在經歷了伊拉克戰爭、金融危機和特朗普任期後，美國自己也做不到這個要求。

分析認為，中美關係存在很多競爭，但亦須有深入合作。在意識形態之爭中，西方自由民主仍更具吸引力。他們面臨的真正挑戰並非中國，而是在自己國內恢復這些價值。

事實上，新冠疫情使美國更加依賴中國，脫鈎不切實際，拜登政府似乎想延續特朗普對華政策，但華府限制中國的空間已大大縮小。由於疫情影響，美國現在更加依賴中國，最有可能的貿易策略是要求中國增購美國商品，而這只會進一步加強兩個經濟體的融合程度，並成為中國在其他方面與美國談判的籌碼。