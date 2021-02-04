宅經濟贏家「錢」景亮麗　遊戲業料未見頂

不少行業受惠因疫情而興起的「宅經濟」模式。(Getty Images圖片)

去年全球大部分國家的人口都習慣留家過日子，返工變成在家工作，出差變視像會議，放假去旅行變成留家打機。有行業因為疫情而走向衰退，但亦有不少受惠於滯留在家所衍生出來的商機。

【內地遊戲銷售收入升逾兩成 未見頂】

全民留家，「宅經濟」急劇升溫，加上5G加速發展，造就內地遊戲市場2020年錄得爆發性增長！去年全年內地遊戲市場銷售收入約為2,786.87億元(人民幣‧下同)，按年增長超過兩成。遊戲用戶規模逾6.6億人，比前一年增長3.7%，按比例大約等於47%中國人都有玩遊戲的習慣。

內地數據研究機構早前發布中國遊戲產業報告，預計2020年中國流動網絡遊戲市場實際銷售收入達到2,096.76億元，比2019年大幅增長32.61%。2020年，中國流動網絡遊戲用戶規模高達6.54億人，按年增長4.84%。

此消彼長之下，2020年網頁遊戲產品整體市場持續下降。內地網頁遊戲市場實際銷售收入僅為76.08億元，按年減少22.61億元，降幅達22.9%，未來仍會維持收縮趨勢。

隨着遊戲產業蓬勃發展，相關企業亦多如雨後春筍。近10年以來，內地遊戲相關企業的每年註冊數量一直遞升，2020年新增遊戲企業逾5.8萬家。目前內地共有超過28萬家遊戲相關企業，從地域分布來看，遊戲相關企業數量最多的3個省份分別是廣東、江蘇和浙江。其中，廣東有逾9萬家相關企業，佔相關企業總量的32.98%。

企業同時亦加快把遊戲銷往海外，內地自主研發遊戲在海外市場實際銷售收入154.5億美元，按年增長33.25%，增速按年提高12.3個百分點，主要銷往美國及日本。

不過，內地的遊戲市場還遠未見頂，而下一個亮點將是以雲計算技術為基礎的網上遊戲方式——「雲遊戲」。有分析報告指出，2019年，中國遊戲市場規模為2,330億元，其中雲遊戲僅佔22億元。但到2026年內地5G全面建成時，屆時雲遊戲的滲透率將超過50%，市場規模高達3,000億元。事實上，目前百億元市值以上的大型遊戲企業當中，已開始拓展雲遊戲業務的企業佔比高達35.1%。雲遊戲將成為現有遊戲市場的新風口。

【手機App旺 全年吸金8658億】

現代人「機不離手」，智能手機人人必備。受疫情影響，大家有更多時間「滑手機」，帶挈應用程式(App)下載量激增，也更樂意在App花錢。去年手機App收入較2019年增長三成，達1,110億美元(約8,658億港元)。

研究公司Sensor Tower發布最新報告，初步數據說明2020年疫症大流行期間，消費者在App上的花費大增。總體而言，2020年消費者在App上的支出突破千億美元，比2019年增長30.2%。消費者在Google Play上的支出為386億美元(約3,010億港元)，而蘋果公司(Apple Inc.)App Store則為723億美元(約5,639億港元)，較Google Play高出接近一倍。

遊戲仍然是最賺錢的App類別，2020年手機遊戲在Google Play和App Store上的總收入達到795億美元，佔整體App收入七成。據Sensor Tower統計，騰訊旗下《絕地求生》(PUBG)及《王者榮耀》是最吸金的遊戲，收入分別高達26億及25億美元。而下載數量最多的App是《Among Us》。這款早於兩年前發布的多人聯機遊戲在去年夏季突然爆紅，全年下載量高達2.64億次。

而非遊戲應用程式當中，單計首次下載量(撇除卸載後重新下載的同一App)，App Store和Google Play的總下載量接近1,430億，比2019年激增23.7%，創有紀錄新高。

除遊戲外，大多用戶的支出集中在娛樂類別，金額達53億美元，按年增長29.3%。TikTok(抖音的海外版)是最賺錢的非遊戲類App，全年在App Store中創造12億美元收入，按年增逾6倍。其中，大部分銷售額來自中國版抖音，佔近86%，而有7%來自美國。

【Notebook出貨勢破2.17億部】

由於2020年新冠肺炎疫情全球爆發，很多公司都要求員工在家工作(WFH)，帶挈了本來銷情疲弱的手提電腦(Notebook)大收旺場！有市場研究機構預測，手提電腦出貨量去年首度超過兩億部，按年增長幅度達到22.5%，並創新高。

專家分析，由於目前全球疫情仍嚴峻，各國陸續祭出封城及邊境管制措施，而部分企業的遠距辦公措施有望延續到今年下半年，因此今年市場對此類產品的需求仍高，勢帶動整體手提電腦出貨量。今年全球手提電腦出貨量仍有機會持續增長，有望突破2.17億部。

通訊科技業研究機構集邦諮詢(TrendForce)表示，去年全球多家企業開始實施在家辦公，有大型企業為員工提供津貼升級電腦及配件。為提升視像會議的質素，並滿足工作及個人娛樂需求，惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)等品牌紛紛推出新的中高階商務型電腦，帶動換機需求。

另外，Chromebook(非使用微軟視窗(Windows)系統，而是採用Chrome OS系統)也是手提電腦市場一大發展亮點。去年Chromebook出貨2,960萬部，按年增長74%，由於在教育界仍然有相當大的發展空間，加上中南美洲與亞太地區不少國家相繼引進Chromebook，今年其出貨量可望突破4,000萬部，按年增長37%，甚至在進取的市場策略之下，有更大的增長潛力。

至於作業系統上，Windows仍然是手提電腦市場的王者。但由於Chromebook去年快速增長，Windows的市場佔有率首次跌破80%，短期亦難以收復失地。TrendForce料今年底止Windows、Chrome OS和MacOS的市佔率將會分別處於大約70至75%、15至20%和10%以下。

【遊戲機熱賣 晶片需求飆】

在市場對家用遊戲機的龐大需求下，主機所用到的晶片需求量大增。外媒早前報道揭露，因各遊戲機廠商加緊推出新款主機，以致由晶圓代工龍頭台積電7納米製程生產的AMD處理器需求量大增。

在需求推動下，索尼去年底推出新一代遊戲機PlayStation 5(PS5)，而微軟也推出Xbox Series X及Xbox Series S，以爭奪遊戲機市場。根據外媒報道，PS5銷量大幅高於其他品牌，AMD的急單也隨之而來。AMD這款專門為PS5度身訂造的處理器由台積電7納米製程生產，日月光投控進行半導體封閉測試。據傳兩大廠商已經加緊作生產準備，以提供產能，讓索尼生產1,680萬至1,800萬部的PS5遊戲機。

微軟Xbox新機銷量雖然未追上PS5，但仍是Xbox系列最受歡迎的遊戲機。微軟Xbox總監Phil Spencer在個人社交頻道表示，為應付市場龐大需求，正努力向供應商取貨，甚至直接向處理器供應商AMD詢問該廠能否擴大產能。可見AMD的遊戲機處理器，目前是「一卡難求」。

AMD去年在手提電腦、桌上電腦與遊戲機市場都獲得佳績，2020年第四季收入升至32.4億美元，按年增53%，更可能一躍成為全球第五大晶片設計廠商，僅次於高通、博通、英偉達、聯發科等。

為AMD處理器生產晶片的台積電，去年第四季收入創歷史新高，增長22%，至126.8億美元。台積電的擴張步伐甚至拓展到日本。該公司早前宣布，計劃在2021年內於日本茨城縣新設先進半導體製造技術研發中心，而日本設備商及材料商亦將參與研發先進半導體細微化及封裝技術，且台積電也計劃於2025年興建位於日本的首座半導體工廠，新廠可能落腳於日本北九州市。