疫情顛覆生意！亞洲家族企業創始人謀求交棒

外國傳媒報道，隨着新冠肺炎大流行病顛覆了全球業務的開展模式，亞洲各地的交易撮合人正忙於接聽諸多公司創始人的電話，後者正考慮放開為之奮鬥了一生的事業。

根據顧問人士、銀行家和私募股權投資公司的反饋，在經歷了該地區過去幾十年的崛起之後，主導着經濟格局的這些家族企業現在也正忙於尋找更大的合作夥伴，為管理團隊現代化和接班人計劃尋求幫助。

Blackstone私募股權部門亞洲收購業務聯席主管Ed Huang說：「我們會見那些創始人，特別是年齡較長的企業家，他們說現在世界上存在更多挑戰，他們正在考慮繼任問題和管理問題。現在私募股權投資得到了更好的理解，或者作為潛在戰略合作夥伴，或者作為退出路徑。」

情緒的變化可能會引發資本的巨大流動。據瑞信數據，在亞洲單單上市的家族企業總市值就超過5.56萬億美元。家族企業研究所(FFI)的一份報告顯示，在香港和新加坡的上市公司中分別有70%和60%是家族支持的企業。

最近的交易包括CVC Capital Partners牽頭對香港時尚連鎖店I.T Ltd.的私有化，以及由TPG和Northstar Group接管新加坡食品公司Japfa Ltd.的一個子公司。

在疫情肆虐和中美政治緊張局勢升級之中，有數十項交易被擱置，交易遭遇瓶頸。隨着該地區的復甦，Huang表示，公司和所有者會重新考慮戰略計劃、資本需求和退出策略，他預計會看到更多交易。