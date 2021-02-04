港匯偏軟　道期微升13點

美匯指數報91.28；港匯低見7.7525；離岸人民幣(CNH)見6.4636；美元兌日圓報105.15；歐元企1.2011；英鎊見1.3593。金價反覆處1,821美元。油價微揚，布油報58.83美元，紐油企56.07美元。道指期貨升13點。

●市後關注點

-18:00 歐元區12月零售銷售

-20:00 英倫銀行議息

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數

-23:00 美國12月工廠訂單

-港股「轉莊」！中信証券指北水「抱團」買港股，外資港資離場。

-諾輝健康入場費13464元，獲16基礎投資者撐場。

-新股心通醫療料很快實現盈利。

-快手暗盤價曾高見421元，較招股價升2.6倍。

●滬綜指跌15點，3500點失而復得，有色金屬股領挫4%。

●美國財長今將就市場動盪與金融監管機構開會。

●以太幣逼近1700美元創新高，將推出期貨。

●中國經濟：

-海南離島免稅店1月總銷售額40.5億人幣，按年增長168%。

-中汽協指1月內地汽車銷售按年增31.9%

-報告：內地家庭去年財富實錄正增長，住房金融資產貢獻大。

●美股估值大師預言GameStop未跌夠，合理價只值...

●GameStop事件反映時代變遷，星展料散戶已成股市重要助力。

●GameStop事件顯示市場民主化如雙刃劍…

●摩通料Apple明年首季發布VR設備。

●Gartner料今年全球智能手機銷售增11.4%。

●全球缺「芯」，通用汽車臨時關閉3座工廠。

●IHS警告：全球車用晶片短缺危機或延續至第3季，打擊最大係…

●全球企業1月股債融資4.25萬億，SPAC吸金飆廿倍。

●瑞銀料金價受制於1900美元，白銀可再衝30美元關。

●高通警告半導體短缺問題正蔓延，料下半年有改善。

●豐田計劃今年全球生產920萬架汽車，創新高。

●市場競爭激烈，瑞信下調台灣鴻海的投資評級。

●傳渣打棄租中環總行8個樓層，觀塘辦事處擬放租。

●傳螞蟻集團與十多家內銀縮減消費者聯合貸款業務。

●去年12月香港私宅落成量2811伙，按月回落逾46%。

●銀行公會更新指引，不接受客戶以BNO作開戶證明文件。