【產經直播】港股農曆年前應減磅？
2021年02月04日 16:41
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亞太股市向下，恒指周四(4日)反覆偏軟，低開213點後，一度倒升逾100點，但升勢僅曇花一現，其後又再下跌，最終收報29,113點，跌193點。農曆新年長假前大市走勢仍波動？係咪趁高要減磅？
內地有報道稱，小米集團(01810)個別用戶在新版系統MIUI，無法安裝Google GMS(谷歌移動服務)，拖累股價一度跌近9%。另外，騰訊控股(00700)及美團(03690)亦都要回吐；不過，最新MSCI明晟推出MSCI中國科技100指數，涵蓋多隻科技巨頭，科網股係咪仍有動力？係時候趁跌撈優質股？
車股幾乎全線下挫，比亞迪股份(01211)1月份汽車產量升87.3%，當中新能源汽車產量大增2倍至2.24萬輛，但股價仍然下跌逾4%，其他車股亦都「收油」，吉利汽車(00175)、東風集團(00489)等均下跌，車股短期失動力？板塊前景如何？
全球第二大短視頻平台快手(01024)，以招股價上限115元定價，「新凍資王」凍資1.28萬億元，超購1,203倍，一手中籤率僅4%，暗盤高見421元，較定價升2.6倍。快手周五(5日)首掛，股份追揸沽？抽唔中嘅資金會唔會再回流到港股市場，推動恒指再上？
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