置富產業全年每基金單位分派減少約8%

物業收入淨額錄13.76億元，按年跌約7.1%，公司解釋，主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供若干租金優惠以協助應對疫情所致。

基金的管理人行政總裁趙宇表示，受新冠肺炎疫情影響，旗下商場商戶銷售平均錄得下跌，公司會為個別行業繼續提供租金寬免的協助，例如餐飲和教育的寬免會較多；但超市、便利店、健康產品的銷售在過去一年內都錄得增長，則不需要寬免。

由於旅客大幅減少，她表示，旗下商場會維持社區民生消費的策略，今年會有34.4%租戶的租約到期，不少續租都在商談中，會盡量維持一個高出租率的水平。去年的續租率達84%，創公司紀錄的新高。

資本管理方面，她指，公司今年8月會有33億元債務到期，現積極探索再融資方案，包括或會再度發行ESG(環境、社會、管治）貸款。

她又透露，會為旗下「+WOO嘉湖」商場第二期進行資產提升，預料需時2至3年完成，資本開支預算為3億元。