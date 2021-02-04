置富產業全年每基金單位分派減少約8%
2021年02月04日 18:09
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行政總裁趙宇(左)表示，會繼續為受疫情影響商戶提供租金寬免。右為投資及投資者關係總監孔元真。
房託基金置富產業信託(00778)公布，截至去年12月底止的全年度收入按年跌約5.9%至18.44億港元；可供分派收益9.7億元，按年跌約2.4%，末期每基金單位分派24.56仙，全年每基金單位分派按年減少約8%至47.16仙。
物業收入淨額錄13.76億元，按年跌約7.1%，公司解釋，主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供若干租金優惠以協助應對疫情所致。
基金的管理人行政總裁趙宇表示，受新冠肺炎疫情影響，旗下商場商戶銷售平均錄得下跌，公司會為個別行業繼續提供租金寬免的協助，例如餐飲和教育的寬免會較多；但超市、便利店、健康產品的銷售在過去一年內都錄得增長，則不需要寬免。
由於旅客大幅減少，她表示，旗下商場會維持社區民生消費的策略，今年會有34.4%租戶的租約到期，不少續租都在商談中，會盡量維持一個高出租率的水平。去年的續租率達84%，創公司紀錄的新高。
資本管理方面，她指，公司今年8月會有33億元債務到期，現積極探索再融資方案，包括或會再度發行ESG(環境、社會、管治）貸款。
她又透露，會為旗下「+WOO嘉湖」商場第二期進行資產提升，預料需時2至3年完成，資本開支預算為3億元。