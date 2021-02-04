張華峰聯同證券業界反對上調股票印花稅

立法會金融服務界議員張華峰聯同業界人士就此向財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面。

有聲音建議港府上調股票印花稅，以增加庫房收益，立法會金融服務界議員張華峰聯同業界人士就此向財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面，並表達反對意見，憂慮有關措舉會大削本港金融市場的競爭力，並會降低投資者交易意欲，令港股交投量萎縮，反倒令稅收減少，促政府勿本末倒置。

張氏表示，業界理解疫情導致百業蕭條，港府財政承壓，而金融業界乃本港現時仍有好表現的行業，形容上調印花稅是「殺雞取卵」。

證券業協會永遠名譽會長楊玳詩直言，對提出上調印花稅「摸不着頭腦」及「不可思議」，港股因有「北水」支撐，日均成交才能位於高水平。事實上，留意到許多年輕投資者已轉投資美股市場，因當地波幅大、交易費用低廉，本港的市場地位「已危危乎」。

中資證券業協會永遠名譽會長閻峰在會上提到，市場對交易費用的敏感度高，加稅會降低市場流動性，從而拖低估值，導致企業不願來港上市，而缺乏優質的上市公司，造成惡性循環，甚至引發股災。

閻氏指，在中美持續角力的環境下，香港作為連接中國及外資的角色更為重要，股市具高流動性才能吸引企業來港上市集資，企業集資後用於發展業務，支持實體經濟。他舉例指，中國及台灣的股票市場，過去曾因增加印花稅而引發股災，而中國在改收單邊印花稅後，刺激交投量，2019年的印花稅稅收更創新高。

香港證券商協會主席陳柏楠指，政府需要了解周圍金融市場「做緊乜」，美股一向沒有印花稅，而新加坡只從網上交易收取印花稅，中國市場僅收取單邊，香港收取雙邊印花稅，已屬最高水平，再加印花稅是「趕客走」，並扼殺業界的生存空間，而這一步是「一去無回頭」，因港府無法「彈弓手」。

香港證券業協會主席徐聯安指出，環球市場減免交易費用是大趨勢，而本港政策一向提倡降低交易成本，如早前聯交所建議縮短新股結算周期，其中一個原因是希望減輕投資者認購新股的借貸成本，認為加稅無疑是與向來的政策違背。

富途證券行政總裁鄔必偉表示，香港是國際金融中心，金融業亦是本港的優勢，政府的政策應維護優勢。本港2019年因社會事件，已引發資金流向鄰近的競爭對手新加坡，反問再加稅會否令新加坡成最大得益者，強調港府做事不能太短視，反應想方設法增加香港的吸引力，而非自削優勢。

陳浩濂則回應，自己出身於業界，明白業界關注的事項及憂慮，強調政府重視市場發展，會平衡港府財政收入、維持本港市場競爭力等因素再作決定，會將業界的意見反映予財政司。