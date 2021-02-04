中芯去年賺7.16億美元　按年增逾2倍

2020年全年多項財務指標均創歷史新高，收入39.07億元，增長25.4%；盈利7.16億元，上升2.05倍；歸屬於公司的應佔利潤爲7.16億元，增逾2倍；EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)爲21.23億，增長54.6%。

展望2021全年，因被美國政府列入實體清單，該公司在採購美國相關產品或技術時受到限制，給全年業績預期帶來不確定風險。出口許可申請必須根據流程走，需要時間，也有一定的不確定性。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松稱，目前晶圓代工行業産能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計公司成熟産能將持續滿載。公司預計今年資本開支爲43億美元，其中大部分用於成熟工藝擴産。

中芯預期，2021年第一季收入環比增加7%至9%；毛利率介於17%至19%的範圍內。全年收入目標為中到高個位數增長，上半年收入目標約21億元；全年毛利率目標為10至20%的中部。