中海油：與美國溝通望解除制裁　油價走勢難料

徐氏直言，今年油價表現存在太多不確定及不穩定性，難以判斷疫情走勢和各國政府防疫措施，對石油消費的影響，故未能對油價作準確預測，公司僅可對成本進行持續有效的管控。

加快綠色低碳轉型為中海油發展重點之一，公司計劃將天然氣佔油氣產量比重從去年的21%，到2025年時提升至30%。同時，集團將加大「探索海上風電業務」的投資，未來資本開支有望佔5%以上。徐透露，去年首個海上風電項目已併網發電，而第二個位於汕頭近海的項目在去年四月已獲開發權，裝機容量100萬千瓦，目前正準備前期工作。