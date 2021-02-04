中海油：與美國溝通望解除制裁 油價走勢難料
2021年02月04日 19:38
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（中新社圖片）
中國海洋石油(00883)被美國列入由中國軍方擁有或控制的「黑名單」，中海油首席執行官徐可強表示，對美國的制裁決定感到驚訝及遺憾，指美國對其業務存在誤解，強調公司自上市以來一直遵守法律法規經營，會與有關機構溝通，希望可盡快解除對中海油的制裁命令。他亦留意到，集團股價受事件影響引起短期波動，但目前股價已有所反彈，反映公司的良好業績獲得股東認可，未來將會專注於開發和勘探工作，相信有效的成本調控仍是未來核心競爭優勢。
徐氏直言，今年油價表現存在太多不確定及不穩定性，難以判斷疫情走勢和各國政府防疫措施，對石油消費的影響，故未能對油價作準確預測，公司僅可對成本進行持續有效的管控。
加快綠色低碳轉型為中海油發展重點之一，公司計劃將天然氣佔油氣產量比重從去年的21%，到2025年時提升至30%。同時，集團將加大「探索海上風電業務」的投資，未來資本開支有望佔5%以上。徐透露，去年首個海上風電項目已併網發電，而第二個位於汕頭近海的項目在去年四月已獲開發權，裝機容量100萬千瓦，目前正準備前期工作。