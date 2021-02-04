新盤UPDATES：各盤短期共推逾660伙搶客

各區多個全新及銷售中新盤，積極部署於新春前進行賣樓，未來數天各盤合共推售逾660伙搶客，市場認購反應持續踴躍，料將推動農曆新年前後一手住宅銷量繼續上升。

●帝御·嵐天暫收約3851票登記 超購逾12倍

上車新盤需求殷切。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·嵐天本周六(6日)將開售281伙，截至今(4日)晚已錄逾3,851張入票登記，超額認購逾12倍。暫時料佔約70%入票者為80、90後年輕客，現正積極籌備第2輪銷售，有機會農曆新年期間落實銷售安排。

他指出，今年農曆新年期間香港人未能外出旅遊，公司特別於售樓處安排新春嘉年華會，估計睇樓人流會較以往多，但仍會保持嚴格防疫措施。同系啟德項目有機會第1季至第2季推售。

●LP10第3輪銷售單位共錄逾2250票登記

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，本周六（2月6日）推出179伙進行第3輪銷售，今天下午1時截票共錄逾2,250個登記，超額認購逾11倍。是次銷售單位包括110個兩房、64個三房、5個四房戶，實用面積由513至1,204方呎，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921至18,032元。

客源方面，整體佔約70%為之前銷售的向隅客，30%為新票源。將軍澳區買家佔約一半，港島東佔約兩成，主要為自住換樓客，亦有部分為投資者。

●觀塘凱滙第2期下周一推售132伙

多個新盤趕於新春假期前進行銷售。信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第2期，剛已發出新銷售安排，落實於下周一（2月8日）發售132伙，並於星期日（2月7日）下午8時截止接受認購登記。

配合項目可望第二季入伙，發展商突擊啟動新一輪推盤攻勢，日前推出近兩年來首張全新價單，提供118伙，包括116伙標準戶及2伙特色戶，間隔一房至三房不等，扣除15%最高折扣優惠後，折實平均呎價22,638港元，較項目2019年2月對上一張價單平均呎價高約4.7%，但仍較啟德新盤MONACO最新一批單位的折實平均呎價25,175元，具約一成折讓。

發展商指出，是次推出單位已輕微加價，部分單位加幅反映單位所處樓層較高，以及可享更佳景觀等因素。而整批單位折實售價由770.61萬至1,994.18萬元，呎價介乎20,006至26,772元。

●觀塘安峯樓書日內上網 料周日公布開價

大批新盤蜂擁推售。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，觀塘安峯的樓書預料最快於本周六（2月6日）發布，有機會於周日（2月7日）公布首張價單，將提供一房至三房單位，定價參考鄰近樓盤的近期成交價，例如啟德區新盤。項目住客會所「安峯薈NEST@the Peak」，提供各類休閒娛樂設施，照顧不同年齡層住客需要，打造跨代共融和諧社區。

該公司銷售總經理陳慕蘭稱，樓盤提供單位間隔介乎一房至三房不等，實用面積339至907方呎，當中一房單位共有38伙，實用面積由339至377方呎，兩房單位共166伙，實用面積由523至650方呎，而三房戶共130伙，實用面積776至907方呎。

該集團銷售（市場）總經理岑佩珊指，樓盤禮賓部將提供多種服務，包括家居及優閒娛樂服務，為住戶提供家居小型維修服務、安排到會及上門按摩服務等，住戶即使足不出戶也能享受貴賓禮遇。同時，亦設醫療與健康服務，為住戶安排簡單身體檢查、24小時緊急支援及輪椅借用服務等，更會定期舉辦健康講座及互動遊戲評估，為住戶健康把關。

●清水灣玥廬洋房1.2億沽 呎價逾3萬雙破頂

大額豪宅續錄承接。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下清水灣玥廬，剛再售出9號屋，實用面積3,986方呎，花園面積1,704方呎，成交價1.2億元，呎價30,105元，同樣創出項目新高價紀錄。該盤兩天內連沽兩伙，合共套現2.28億元。

●柏傲灣兩伙終止買賣 最多加價近25%

新盤市場繼續出現交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，新世界發展（00017）旗下荃灣柏傲灣，連錄兩宗同類個案。其中1B座38樓F單位，實用面積306方呎，原本於2017年2月以529.9萬元售出，呎價17,317元，而1A座19樓D室，面積1,039方呎，原於2017年5月以1,889.1萬元賣出，呎價18,182元，兩宗交易均已列明為終止買賣合約。

發展商亦已更新價單，上述兩伙的價單售價已調升約14.4%至24.7%。新銷售安排顯示，該盤推出3伙於下周一（2月8日）起發售。