先施賣盤有變數　大股東指被威迫才贈股

Win Dynamic由先施董事馬景煊及陳文衛全資擁有。根據送贈契據，Win Dynamic去年10月已向先施不可撤回地承諾，向先施送贈於其接納有關其持有的所有6.63億股先施股份的要約後，Win Dynamic有權向要約人收取銷售所得款項淨額，有關款項預期約達2.6億港元。據早前契據，在完成賣盤後，Win Dynamic有權向偉祿收取約2.6億元，並會無償轉贈予先施集團作營運資本。

Win Dynamic尚未提供證據以支持該信函中的聲明或其擁有任何權利可終止該契據。先施董事會正在考慮該信函的含意，且概不承認該契據屬無效或已被取消，亦概不承認該信函中所提述的任何其他事宜。

該股申請周五(2月5日)復牌。

先施去年5月獲偉祿以每股0.3806元提出全購，涉約5億元，惟目前雙方仍未達成交易的先決條件。