中美科技戰　台灣恐處死亡中心

中美之爭除貿易及金融外，主戰場還有科技，這更牽涉到重大的地緣政治問題！全球車用晶片近期大缺貨，致使美國、日本、德國等紛紛向台灣求援，凸顯台灣半導體產業的重要性。誠然，去年台灣經濟增長達2.98%，為亞洲最亮麗，更創下近30年經濟增長首超內地的紀錄，半導體產業確實功不可沒。有英國媒體以《全球對世界微晶片工廠台灣的擔憂與日俱增》為題，警告隨着中美爭奪半導體技術，台灣正位於「死亡中心」。

報道指出，台灣長期以來一直是中國內地和西方在政治上關係緊張的根源，美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）全球科技政策負責人Paul Triolo表示，若中國無意或有意展開對台灣的軍事衝突，對於主要電子公司來說，全球供應鏈可能遭到嚴重破壞。再者，台灣企業不希望被迫在兩者之間做選擇，他們在內地有巨大市場。

美國國務院前官員、智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家James Lewis也稱，政治和情報緊張局勢讓大家要重新審視台灣。美國對台灣的關切不僅在於西方依賴台灣晶片代工，也包括中國內地對台灣的依賴。美國前總統特朗普利用美國在晶片設計及生產領域的領導地位，來扼殺華為等中國企業，藉此在貿易談判中展現實力，形成局勢繃緊。

雖然目前看來，美國似乎在科技戰佔上風，主要是台積電因技術專利問題而被迫停止向華為供貨，但許多人擔憂，隨着中國內地獲得台灣晶片的途徑減少，更有動力追求本土替代方案，更令人擔憂的是其會在台灣晶圓廠執行間諜任務，甚至在極端情景下可能直接拿下台積電在內地的兩座晶圓廠。因此，報道認為，台灣在兩者夾縫之中可能令人不安，這種僵局恐怕不會持續太久。

論及中美之爭，不得不提的是供應鏈轉變，最新有報道指出，日本正加速減少對中國供應鏈的倚賴，繼去年推出資助約2,000億日圓協助日本企業撤華後，已通過第3筆2,225億日圓（約164億港元）額外預算，顯見降低對華依賴的決心。