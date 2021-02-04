內地民眾搶糧過年　飲食股癲升

農曆新年長假臨近，內地各地企業陸續收爐，意味民眾搶購糧油備貨亦進入白熱化階段。儘管國家發改委已多次強調，將確保糧油肉蛋菜等資源儲備到位，但相關概念板塊近日仍逆市大幅癲升。

為做好長假期間重要民生商品的穩價措施，發改委相關負責人昨指，將從確保糧油、豬肉、蛋及蔬菜等資源儲備到位、價格監管到位等4方面入手，保障商品供給。各地特別是大中城市要認真評估群眾「就地過年」生活物資需求情況，圍繞糧油肉蛋菜等重點品種梳理政府儲備、商業庫存、可調配貨源，及企業供應等情況，做好供需調配銜接等，並要嚴厲打擊串謀漲價。

不過，繼豬肉股牧原股份股價日前衝破百元人民幣(下同)之後，A股「股王」貴州茅台股價更連漲3個交易日，周四盤中一度高見2,330元，又創歷史新高，收市報2,320.85元，狂漲5.97%，市值已高達2.91萬億元，直逼3萬億元大關。今年以來，貴州茅台已累漲16.16%，遠跑贏A股3大股指。

在貴州茅台的強勢帶動下，其他白酒及食品股同樣逆市上揚，如五糧液更連升5日，股價累漲近一成，休閒食品股西麥食品及華文食品昨日亦因觸及每日10%升幅上限而停板。對於飲食板塊股價「飛天」，國海証券指出，在近日多地出現疫情的情況下，內地倡導「就地過年」，於外地工作的年輕人可能面臨「一人食」的情況，推高對方便快捷的半製成食品的需求。