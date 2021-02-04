二手業主加快出貨　杏花邨三房單位減逾100萬元沽出

二手業主趁市旺加快出貨，柴灣杏花邨三房單位，放盤約兩個月，減價104.2萬元沽出，減幅達約9.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨35座中層8室，實用面積615方呎，三房間隔，望泳池景，叫價1,100萬元，放盤約兩個月，減價104.2萬元，減幅9.5%，獲用家以995.8萬元承接，實用呎價16,192元。

●小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積614方呎，套三房間隔，獲租客以24,800元租入，實用呎租約40.4元，新租客為區內客，見單位傢電齊全，立即租入。

●鰂魚涌太古城華山閣中層C室，實用面積約685方呎，三房間隔，獲買家以1,260萬元購入，實用呎價約18,394元，新買家為同區換樓客，見樓市氣氛向好，上月屋苑交投飆升，加上新春臨近，故加快入市決定。

●北角縉景臺1座中層D室，實用面積478方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置客以約913萬元承接，實用呎價19,100元，原業主於2012年4月購入上址自住，當時作價592萬元，持貨近9年沽售，帳面獲利321萬元，單位期內升值約54%。

●大坑宏豐臺2號連天台特色戶，實用面積1,539方呎，連天台月1,409方呎，三房間隔，以4,168萬元連2個車位易手，實用呎價27,083元，新買家屬於用家，原業主於2005年4月以1,400萬元買入單位，持貨16年帳面獲利2,768萬元，單位升值約198%。

●灣仔慧賢軒高層D室，實用面積203方呎，開放式間隔，以480萬元易手，實用呎價23,645元，原業主於2016年10月以450萬元買入單位，持貨4年多，帳面獲利30萬元，單位升值7%。

●西半山俊傑花園2月錄首宗買賣，屋苑高層F室，實用面積約626方呎，三房間隔，叫價約1,450萬元，議價後以1,358萬元易手，實用呎價約21,693元，新買家為同區用家，入市作換樓之用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6期恆柏街9號中層A室，實用面積約665方呎，套三房套間隔，望山景，日前以928萬元沽出，實用呎價約13,955元，屋苑2月至今累錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約13,500元，現時有約440個單位放售，最低入場價由580萬元起。

●長沙灣碧海藍天5座中高層F室，實用面積496方呎，兩房間隔，吸引搵樓多時之同區換樓客承接，單位原先開價915萬元，經商議後微減15萬，以900萬元成交，實用呎價約18,145元，原業主於2007年10月斥300萬元購得，是次轉手帳面獲利600萬元，升值2倍。

●長沙灣丰滙3座高層A室，一房間隔，實用面積約375方呎，兩星期前以約685萬元放盤後，獲外區首置客接洽，睇樓兩次後決定拍板承接，外區首置客以約685萬元承接，實呎價約18,267元，原業主於2018年1月以約600萬元購入，轉售帳面獲利約85萬元，物業升值約14.2%。

●長沙灣ONE NEW YORK極高層F室，實用面積461方呎，兩房間隔，以810萬元成交，實用呎價17,570元，原業主於2015年1月以600萬元買入，持貨6年帳面獲利210萬元離場，單位升值35%。

●奧運站維港灣6座中層E室，實用面積595方呎，套三房間隔，議價後以1198萬元成交，實用呎價20,134元，新買家為換樓客，農曆年前入市作新居之用，原業主於2009年8月以542萬元購入，持貨11年半，帳面獲利656萬元離場，升值約1.2倍。

●紅磡黃埔花園2月暫錄約2宗成交，平均實用呎價16,058元，其中11期6座高層G室，實用面積639方呎，套三房間隔，最初開價1,100萬元，現降價至1,070萬元成交，實用呎價16,745元，原業主於2004年11月以307萬元買入，持貨16年轉手帳面獲利763萬元。

●牛頭角得寶花園B座低層6室，實用面積約282方呎，一房間隔，去年9月以520萬元放盤，其後多次減價，最終日前以475萬元成交，減價45萬元或約9%，實用呎價約16,844元，新買家多次睇樓仍未入市，但因見早前參觀單位都已經相繼售出，終於下定決心置業。

●茶果嶺麗港城2月錄2宗買賣，包括38座中層D室，望海景，三房間隔，實用面積約687方呎，原先只放租，其後轉為放賣，以1,050萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約1,028萬元成交，實用呎價約14,964元，新買家為區內分支家庭上車客。

●將軍澳中心4日錄2宗二手買賣，交投明顯加快，平均實用呎價15,739元，其中3座高層C室，實用面積684方呎，套三房間隔，議價後以1,040萬元成交，實用呎價15,205元，原業主於2006年8月以332萬元買入，持貨14年半帳面獲利708萬元離場，單位升值逾2.1倍。

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新界區

●東涌東堤灣畔7座中層C室，實用面積約592方呎，兩房間隔，近日以760萬元沽出，實用呎價約12,838元，屋苑現時約有50個放盤，兩房單位最低入場費由700萬元起。

●青衣海欣花園5座中層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景，今年1月中開始放售，原先叫價740萬元，經議價後減價20萬元或約2.7%，最後以720萬元成交，實用呎價約15,551元，屋苑1月合共錄得6宗二手買賣。

●荃灣柏傲灣1A座高層C室，實用面積421方呎，一房間隔，以878萬元成交，實用呎價20,855元，原業主於2017年2月購入，當時作價729萬元，持貨近4年至今轉手，帳面獲利149萬元，單位期內升值約20%。

●荃灣環宇海灣2月錄首宗買賣，該盤8座高層C室，實用面積482方呎，兩房間隔，享市景，原業主於2014年6月以533萬元一手買入單位收租，見新一年市況回暖，決定止賺離場，叫價780萬元放盤，減價10萬元，即外區上車客以770萬元承接，實用呎價15,975元，持貨6年半轉售，帳面獲利237萬元或約44%。

●屯門海典軒2座高層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，首置客看好屯赤隧道通車後區內物業升值潛力，原業主早前叫價約675萬元放售，該名客人睇樓後火速決定承接，議價後終以660萬元成交，實用呎價約14,379元。

●屯門居屋澤豐花園3座高層K室，實用面積577方呎，三房間隔，原業主早前於已補價自由市場叫價538萬元放盤，首置客見單位附裝修，零議價下承接，實用呎價約9,324元。

●屯門弦海高層Q室，實用面積216方呎，開放式間隔，區內分支家庭客，表示熟悉屯門區，而且屋苑鄰近家人方便照應，而業主考慮到租客願意預繳一年租金，故減價1,000元，單位最終以每月8,500元獲承租，實用呎租39.4元，如以單位2018年約400萬元購入價計算，租金回報率達2.6厘。

●粉嶺居屋昌盛苑C座高層8室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約540萬元，議價後以520萬元獲承接，實用呎價8,000元，新買家為用家，原業主則於2000年以111萬元一手購入上址，持貨21年帳面獲利409萬元，單位升值約368%。

●沙田玖瓏山2座中層B室，實用面積467方呎，一房間隔，望園景，放盤長達2年，原先叫價920萬元，終以640萬元成交，減價280萬元，減幅逾30%，實用呎價13,704元，原業主於2015年7月以723萬元購入，持貨5年多轉售帳面蝕讓83萬元，單位貶值約11%。

●粉嶺牽晴間2月暫錄2宗成交，新錄得12座中層A室，實用面積388方呎，兩房間隔，議價後以540萬元獲承接，實用呎價13,918元，原業主於2008年以147萬元購入，持貨約13年，沽出帳面獲利約393萬元，單位升值約267%。

●沙田第一城25座低層A室，實用面積688方呎，三房兩廳間隔，望園景，放盤3星期，零議價以995萬元沽出，實用呎價14,462元，原業主於2008年9月購入上址，當時作價398萬元，持貨逾12年至今沽售，帳面獲利597萬元離場，單位期內升值1.5倍。

●沙田濱景花園2座高層F室，實用面積545方呎，三房兩廳間隔，叫價850萬元，放盤2星期，累減65萬元，終以785萬元成交，實用呎價14,404元，原業主於2009年9月購入上址，當時作價282萬元，持貨11年多易手，帳面獲利503萬元。

●大圍金獅花園1期B座中層7室，實用面積285方呎，兩房間隔，日前以498萬元易手，實用呎價17,474元，原業主則於1995年以118萬元購入，持貨26年沽出，帳面獲利約380萬元離場，單位升值約3.2倍。

●馬鞍山迎海1座高層B室，實用面積503方呎，一房間隔，以830萬元易手，實用呎價16,501元，原業主於2012年以573萬元購入，持貨9年沽出單位，帳面獲利257萬元離場，單位升值約45%。

●馬鞍山迎濤灣2座極高層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，近日以738萬元沽出，實用呎價約14,330元，項目2月至今累錄約2宗二手成交，平均實用呎價約14,468元，現時有約69個單位放售，叫價由680萬元起。

●西貢大網仔早禾居E段雙號屋，實用面3,970方呎，五房連工人房間隔，另13,652方呎花園，望山海雙景，叫價1.5億元，劈價6,080萬元，終以8,920萬元沽售，實用呎價22,469元，原業主於2005年6月以3,598萬元購入上址，帳面獲利5,322萬元。