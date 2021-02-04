業主腳軟！玖瓏山帳蝕11%沽　中上環甲廈租金挫近1/4

剛性需求推動，買家趁農曆新年前加快入市，業主亦願意調低叫價吸客。沙田玖瓏山一房單位，放盤長達兩年後，累劈至640萬元沽，單位不足6年間帳面仍貶值約11%。

世紀21奇豐袁麗詩稱，上址為日瓏閣2座中層B室，實用面積467方呎，望園景，早於兩年前已開價920萬元放盤，累減280萬元後售出，呎價13,704元。原業主於2015年7月以723萬元購入，成交價較購入價低約83萬元。

市區單幢樓「3球」以下有成交。香港置業方文偉透露，長沙灣倫美大廈一個中層單位，實用面積142方呎，去年12月才以290萬元放售，剛減至266萬元售出，呎價18,732元。原業主持貨約6年，帳面獲利約50萬元離場。

此外，藍籌屋苑交投持續向上。該公司鄧惠豪表示，鴨脷洲海怡半島2月已錄4宗買賣，包括兩宗三房另連工人房單位，其中10座高層A室，實用面積739方呎，以1,368萬元易手，呎價18,512元。另一個26座高層單位，則以1,320萬元沽出。他續稱，政府撤辣可釋放盤源，加快二手換樓鏈流轉。

同屬港島指標的鰂魚涌太古城，本月累錄6宗二手買賣。中原張光耀指出，屋苑於本周三單日連錄3宗成交，包括耀星閣高層A室兩房單位，實用面積603方呎，成交價1,188萬元，呎價19,701元。其餘兩宗均為三房戶成交，當中海天閣高層D室，實用面積763方呎，售價1,528萬元，呎價20,026元；而華山閣中低層C室，實用面積685方呎，做價1,260萬元。

●豪宅寶珊道1號傳9500萬易手

傳統豪宅交投亦趨升，個別地區再錄大額買賣。西半山寶珊道1號向來罕聞成交，但近日該盤一個中層單位，市傳以約9,500萬元售出。

市場消息透露，上址為1座中層A室，實用面積約2,328方呎，屬四房間隔，連車位售出，呎價約40,808元，屬近年高位。原業主為老牌家族，持貨約18年沽貨，帳面獲利近6,990萬元。

同區俊傑花園錄2月份首宗買賣。美聯楊宜貞稱，單位為高層F室三房戶，實用面積約626方呎，叫價約1,450萬元，議價後獲同區用家以1,358萬元購入換樓，呎價約21,693元。原業主持貨近11年，單位帳面升值約88%。

特色單位亦受追捧，中原張偉光表示，大坑宏豐臺2號連天台特色戶，實用面積約1,539方呎，另連1,409方呎天台，以4,168萬元連兩個車位易手，呎價約27,083元。

九龍站豪宅交投持續暢旺。消息稱，天璽慧鑽璽中層單位，實用面積約670方呎，市傳以約2,150萬元易手，呎價約32,090元。單位逾11年帳面升值約770萬元。

相反，新界洋房再錄減價成交。世紀21奇豐廖振雄指出，西貢大網仔早禾居E段雙號屋，實用面積3,970方呎，另連花園，原先叫價1.5億元，劈價6,080萬元，終以8,920萬元售出，呎價約22,469元。

●中上環甲廈租金挫近1/4 七年最低

去年本港甲級商廈租金隨着大市轉壞而下滑，根據差餉物業估價署最新公布的數字，截至2020年12月，中環及上環區甲廈租金指數報268.4點，按年同期顯著挫約23.9%，該指數亦為2014年4月後單月最低。

該署上月的臨時數字顯示，3個核心地區的甲級寫字樓租金成交量都少於10宗，當中中上環區域租金指數按月亦跌約5.5%。而該區的平均呎租金約100.2元，較2019年12月的123.7元，低約19%。

去年12月灣仔及銅鑼灣區租金指數報242.9點，按年同期跌約9.9%，呎租約60.5元，亦較2019年同期挫約17%。而尖沙咀區有關指數報217.9點，按年低約6.6%，呎租約54.2元，按年則略升約0.87%。至於整體甲廈租金指數則報240.5點，較去年12月的265.4點，低約9.4%。

此外，根據中原(工商舖)資料，近月甲級寫字樓租賃成交不多，當中金鐘力寶中心1座一個中層05室，面積約6,000方呎，以每月約27萬租出，呎租約45元。同區美國銀行中心中高層06室，面積約1,398方呎，成交月租金約6.43萬元，每方呎租金約46元。而上環信德中心西翼中層02至03室，面積約3,212方呎，成交月租金逾13.4萬元，每方呎租金約42元。