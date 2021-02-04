保誠調查：72%受訪者不擔心MPF投資回報

英國保誠公布強積金調查結果，指85%受訪者表示清楚所有強積金帳戶的投資組合和累積權益總額，可能是因為更頻密地定期查閱強積金帳戶結餘。儘管新冠肺炎導致市場不明朗，以及市民查閱帳戶的頻率有所上升，但調查結果顯示，72%受訪者並不擔心強積金的投資回報。

是次調查於去年11月以網上問卷形式訪問570名保誠本地客戶，結果顯示，接近一半受訪者曾於年內查閱強積金帳戶結餘4次或以上，約19%受訪者於去年甚至查閱超過10次。

54%受訪者表示，更頻密地查閱強積金帳戶的主要原因是電子渠道令查閱帳戶變得更方便；49%是希望追蹤強積金結餘和基金表現；只有34%受訪者基於市況浮動才更頻密查閱帳戶。

調查亦顯示，年輕一代積極管理強積金帳戶，76%80後受訪者已整合名下全部或部分強積金帳戶。不過，市民普遍缺乏强積金管理知識，亦不清楚如何轉換基金組合。儘管71%受訪者選擇自行搜集資料，但仍有超過一半受訪者傾向透過保險理財顧問接收強積金資訊。

保誠於其手機應用程式Pulse推出可「一鍵登入」中銀保誠強積金功能，用戶可管理基金，包括查閱基金結餘和單位價格，以及追蹤交易和供款紀錄。