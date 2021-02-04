美股道指升近300點　港股夜期二萬九徘徊

美國上周初請失業救濟人數低於市場預期，加上拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下繼續推進1.9萬億美元的經濟刺激計劃，美股高開後升勢擴大，道指目前報30,991點，升267點或0.87%，高見30,999點；標指報3,852點，升22點或0.58%；納指報13,671點，升60點或0.45%。港股期指夜市目前報29,046點，跌44點，低水68點。

隨着投機性交易熱潮逐漸消退，藍籌股重回焦點，本周道指上漲了3%以上，而標指和納指分別上漲了3.6%和4.5%。另外，雖然多位聯儲局官員認為，近期股市波動不影響貨幣政策。惟美國財政部長耶倫表示，需要對近期的股市動盪進行更深入的調查。她將在周四晚些時候與其他美國監管官員開會，討論是否有必要採取任何行動。

蘋果公司股價上漲了1%，此前報道指，該公司即將與現代起亞達成一項生產無人駕駛汽車的協議。在現代汽車在一月份表示正在與iPhone製造商進行汽車開發的初步談判之後，有關兩家公司可能即將達成交易的消息傳出。

美國上周首次申領失業救濟人數減少3.3萬人，至77.9萬人，為兩個月來最少，有別於市場預期增至83萬人；截至前周止持續申領人數減少19.3萬人，至459.2萬人，少過市場預期的470萬人。

【22:30】美企業績參差，但美股周四(4日)早段靠穩，道指升120點，至30,843點；標指升11點，至3,841點；以科技股為主的納指升46點，至13,657點。

多位聯儲局官員認為，近期股市波動不影響貨幣政策。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，目前仍是危機中段，討論退市是過早，股市復甦反映投資者對企業盈利前景看法更趨正面，至於視像遊戲零售商GameStop(GME)事件是證券監管機構要考究的問題，而非聯儲局，幣策不會受影響。GME股價早段跌8.02%至85美元。

受惠iPhone和5G需求增長，高通於財年首季純利按年急增逾一倍至24.6億美元，高於預期，收入增長62%至82.4億美元，略低於預期。不過，高通亦受到晶片供應短缺的影響，限制該公司將強勁的手機和其他設備需求轉化成收入的能力，股價早段挫7.3%，至150.34美元。

疫情下電貿蓬勃，拍賣平台eBay去年第四季經調整後每股盈利86美仙，收入增長28%至28.9億美元，雙雙好過預期。該公司對今季的盈利和收入預測均高於市場預期，股價早段漲10.7%至64.25美元。

反觀航空業黯淡，美國航空警告，由於疫苗推進緩慢，加上新的國際旅遊限制，當美國對航空業的援助於4月1日屆滿，約1.3萬員工將面臨強制休假，股價早段跌0.1%至17.57美元。