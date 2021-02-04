疫情威力！去年全球航空客運量破紀錄狂瀉66%

外國傳媒報道，國際航空運輸協會表示，受疫情引發各國實施旅遊禁令影響，2020年全球航空業客運量史無前例地下滑達66%。

代表全球290家航空同業的國際航空運輸協會警告，新發現傳染力更強的變種病毒株，恐怕會傷害今年航空業的復甦前景。

協會指出，去年全球國際航線客運量狂減76%，國內航線客運量減幅則較為緩和，僅下滑49%，原因是旅遊禁令主要針對國際旅遊。

報道指出，去年首波疫情期間，各國紛紛祭出旅遊限制，造成當時全球航空客運量僅達正常水平的5%。航空業在停機坪空間不足下，被迫將飛機停放在跑道上。

IATA在聲明中引述協會理事長Alexandre de Juniac表示，去年是場大災難，沒其他詞匯可以形容。北半球去年夏季的復甦，到了秋季就陷入停滯；年終假期期間形勢更急劇惡化，原因是疫情再度爆發和出現新病毒株，導致各國實施更嚴格的旅遊限令。

IATA首席經濟學家Brian Pearce稱，整體而言，全球航空旅客飛行公里數減少2/3，這是航空業遭受過歷來最嚴重的衝擊，雖然預期2021年會是復甦的一年，但年初會是從非常低點起步。

目前IATA正式預測，今年全球航空業客運量將較去年反彈50%，但仍僅達2019年水平的一半。