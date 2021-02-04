【產經評論】外商港資快手沽　北水撐市有盡時

今年以來，港股氣氛熱鬧，交投暢旺成常態，重磅中資股股價迭創新高，估值「Ａ股化」，讓俗稱「北水」的內地資金買得瘋狂；但不少疫下備受香港經濟衰退打擊、信心低迷的港人，卻無法感受股市牛氣。好明顯，這波港股升浪，「北水」積極買，外資與港資卻狠手沽，貨源高度集中過後，福禍難料。若香港不把握這股維穩力量，勵精圖治提升經濟實力，繼續恨鐵不成鋼，最終只怕連「北水」都嫌棄，剩下一座空城！

港府防疫不力，第四波疫情至今未退，農曆新年前市道「人為地」蕭條，各區市民備受突擊封區檢疫困擾，就連拜年祈福都史詩式受限，試問港人的投資信心從何而來？港府管治一屆不如一屆，無不叫人心灰，加上香港處於中美爭霸的夾縫中，致使新一輪移民潮湧現。見到港股逆經濟而變得暢旺，港資視為套現多於投資機會。

至於外資，不少都因中美關係惡化和香港局勢有變而多了營商考量，採取分散風險的策略應對，即在亞洲業務布局中，減少香港投資，分散至區內其他金融中心。縱使港資與外資積極減磅香港資產，但港股未有因此冧市，全因有源源不絕的「北水」支持。

此刻「北水」湧港，一則背負穩定香港金融的任務，二則亦與內地經濟發展，居民財富增長帶動理財需求有關；三則是中美爭霸之下，中企尋求境外融資據點所使然。事實上，不少內地知名品牌僅在港上市，加上過去兩年港股受內外因素困擾而估值落後，隨着迎來愈來愈多具增長潛力的中資新經濟股來港上市，「北水」較香港和外資更熟悉、更了解這些內地企業，湧港配置倉位不難理解。可以想像，由於港股的中資股佔比愈來愈高，「北水」又成為主要買家，故股市表現與香港本土經濟會愈趨脫節，更多取決於內地經濟景氣和投資氣候。

表面上，服務中資與中企能為香港金融提供一條生路，可實際上卻絕不許樂觀。就正如過去十多年內地旅客因本土的消費稅和市場的限制，湧港旅遊消費，可當內地旅遊業發展日趨完善、稅制改革、市場監管提升，更多內地旅客選擇留國消費。缺少內地客源的香港旅遊和零售業顯得無險可守。同樣地，隨着內地正全面開放金融服務業，若香港不痛定思痛，把握這段「北水」湧港期盡快建立戰略產業，則他日「北水」一去，只會步旅遊及零售業的後塵。繼觀光死城後，又來一個金融危城，試問有誰願留？