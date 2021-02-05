綠色力量推動經濟復甦

自從去年爆發世紀疫情，全球傾盡能力救市，未來若要解決債務問題，必須尋找新的經濟增長亮點。就目前而言，多地皆傾向實現「綠色經濟」，一來符合應對氣候變遷危機，二來能增強經濟活力，是投資者不可忽略的變革！

【全球能源轉型年投入3.9萬億】

綜合媒體報告顯示，雖然疫情大流行造成了經濟破壞，但2020年全球能源轉型投資達創紀錄的5,013億美元(約3.9萬億港元)，按年增長9%。

報告認為，受惠於有史以來規模最大的太陽能項目建設和對海上風電近500億美元(約3,900億港元)的投資，去年政府、企業、家庭的可再生能源新產能投資達到3,035億美元(約2.36萬億港元)，按年增長2%，與電動汽車及相關充電基礎設施的投資達到1,390億美元(約1.08萬億港元)，按年上升28%。

除了可再生能源外，能源轉型投資在其他領域也表現理想，例如新安裝的高效節能熱泵達到508億美元(約3,962億港元)，按年上升12%，而對電池等固定式儲能技術的投資為36億美元(約280億港元)，與2019年相若。

按地域來看，歐洲佔全球能源轉型投資最大份額，達1,662億美元，增長67%，主因電動車銷售創紀錄及可再生能源投資擴大；中國達1,348億美元，下降12%；美國為853億美元，下降11%。

分析認為，隨着愈來愈多國家和企業致力於實現零碳排放目標，並且愈來愈多的綠色刺激計劃開始實施，未來幾年將推動更多能源轉型投資。

【法國央行快撤出煤炭投資】

近年為鼓勵金融體系支持更加環保的經濟，多國央行已承諾加強投資綠色能源產業。法國央行今年1月宣布，為轉向投資對環境友善的資產，將在2024年前撤出對煤炭產業的投資，並限制天然氣和石油在其投資組合中的比重。

法國央行指，由今年底開始，將不再投資煤炭業務佔總收入2%以上的公司，並在2024年將此門檻降至0%；另放棄對10%收入來自頁岩油、天然氣、焦油砂、北極開發或深水的企業投資，目前門檻是10%，料到2024年，其投資組合將排除10%以上收入來自石油、或50%收入來自天然氣的公司，這意味着法國央行將撤出對法國道達爾石油集團(TOTAL Group)的投資。

法國央行管理着220億歐元(約2,074億港元)的投資組合，還有其貨幣政策運作下的資產購買行動。

【中國ESG基金規模兩年飆17倍】

綜合媒體指，中國的環境、社會和公司管治(ESG)交易所買賣基金(ETF)資產過去兩年增長17倍，相信此後中國勢將實現亞洲相關投資的最快增長。

報道引述分析指，中國發展可再生能源和電動汽車的行動將推動更多資金流入ESG相關ETF，促使亞洲今年的相關資產增長20%。即使經過過去兩年的資產增長，中國在亞洲ESG ETF資產管理規模中所佔比例也只是略多於10%。日本位居榜首，佔400億美元ESG ETF的80%左右。

整體而言，亞洲落後於北美和歐洲，僅佔全球2,180億美元ESG ETF的不到五分之一。除了新投資的流入，強勁的業績亦促進中國的資產增長。在紐約交易的KraneShares MSCI中國環境指數ETF過去12個月大漲逾倍，在香港交易的Global X中國潔淨能源ETF過去一年亦升逾倍。

分析又指出，穩健的回報及打造更具彈性投資組合需求，正在吸引投資者進入亞洲的ESG板塊。報道引述瑞士銀行的調查顯示，四分之三的家族理財室已經在進行一些可持續的投資，顯示ESG對投資者而言愈來愈有吸引力。

【沙特矢言打造零碳排城市】

沙特阿拉伯今年1月公布對未來的最新願景，就是打造一個無車、無道路，甚至零碳排放的城市，初期料斥資5,000億美元(約3.9萬億港元)，預計首季開始。

上述計劃是創建一個名叫「The Line」的城市，為適合步行的超連結未來社區，沒車輛通行，也不設道路，而且在自然環境周圍興建。這座城市到2030年料有100萬名居民入住，創造38萬個就業機會，基礎設施成本將介乎1,000億至2,000億美元。

該國宣布這項消息，某種程度顯示正考慮倚賴石油以外的生活，因沙特2020年逾半數政府收入來自石油。「The Line」是其中一個大型開發項目。一旦實現，在城市內部的每次旅程不超過20分鐘，也將打造超高速運輸工具和自動駕駛解決方案供居民使用。