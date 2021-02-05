東方日報B2：北水勁縮煞停港股升浪　外資節流甲廈恐跌租10%

臨近歲晚，「北水」來港掃股力度減弱，有統計顯示，在此前「洪峰」殺到時，外資及港資積極沽貨；樓市方面，由於「北水」偏好住宅，而跨國企業退租潮又未完，令工商租務需求出現負增長，恐拖累租金跌一成。

●掃貨不足40億露疲態

農曆新年假期臨近，加上港股通下周二起暫停，「北水」掃貨力度明顯趨於謹慎。港股通周四僅錄「北水」淨買入38.71億元，其中港股通(滬)更淨流出5,647萬元，更為年內首次。港股通淨掃貨規模按日大縮近七成，並創下今年以來單日最低紀錄，拖累港股終結3連升。

雖然恒指昨低開213點後，一度拗腰升101點，高見29,409點，但科技股回吐拖累大市再轉跌，午後曾瀉最多532點，低見28,775點，所幸收市跌幅收窄至193點，報29,113點，兩萬九關失而復得，但未能守穩10天線(現處29,251點)。國企指數收報11,563點，跌88點。港股總成交額逾2,403億元，沽空比率13.44%。

計及周四，「北水」年內累計淨買入3,606.36億元港股。中信証券預計，南向資金將持續穩定流入港股，加上內地公募基金管理規模擴張，今年「北水」淨流入規模或達6,000億至8,000億元。

不過，內地資金積極湧港之際，該行按照聯交所託管口徑計算發現，上月外國及香港本地資金於上月分別累計淨流出超過1,300億及920億元。

而中資股淪為拋售對象，兩者於月內淨沽出中資電訊服務、能源及科技股的金額高達1,800億元。上月分別獲「北水」淨買入910億及178億元的騰訊及美團，也未獲外資青睞，上月均錄外資淨流出。香港本地金融股亦遭淨沽出67.6億元。

該行續指，外資於軟件與服務、房地產及零售等行業仍具備主導力，但「北水」佔港股成交比重，已由2014年底的1.3%，升至今年1月的33.1%，其於半導體、銀行、媒體及能源股的持倉佔相關板塊總市值超過20%，內地投資者的影響力不斷上升。

正榮金融業務部副總裁郭家耀預期，由於農曆新年長假將至，市況將變得保守，料短期升浪暫停，恒指在28,800至29,500點上落。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬建議，現階段「小注怡情」，待過年後成交轉趨活躍，恒指才可望挑戰30,600點水平。

●渣打傳棄總部8層樓面

新冠肺炎疫情持續，本港經濟有待恢復，大型企業為節省成本，紛紛減少租用甲級商廈樓面，令退租潮進一步惡化。市場消息指，渣打銀行計劃分階段棄租中環總部及觀塘創紀之城一期部分樓面，涉及樓面共約12萬方呎，料每月可慳租約750萬元。市場人士認為，有關情況將拖累未來甲廈租金會跌達10%。

事實上，渣打銀行去年公布將在今年初首階段向9個不同市場，當中包括香港的員工實施靈活工作安排。該階段的市場佔總員工數目約54%，至2023年比例提高至90%，佔共55個市場中共約7.5萬名員工。

對於再有大型企業有退租動作，中原(工商舖)董事總經理潘志明認為，甲級商廈租賃市場於過去一年出現很大變化，政府因應疫情封關，過往中資來港租用寫字樓的活動叫停，不少企業減少租用樓面，並安排在家工作等，令租務需求出現負增長。

他又指，早前已料今年上半年甲級商廈市場仍受壓，目前情況仍嚴峻，今季會持續捱打局面，但由於租金已累積相當跌幅，相信最多再跌約5至10%便會喘定。至於現時港島甲廈空率達約9%，中環區亦接近8%，但相信已近見頂，空置情況未必會繼續惡化。

而泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦稱，不少企業在疫情下響應在家工作，過去一年有約三分之一、甚至半數員工不用回到寫字樓上班，先放棄租金較高昂的中環區商廈樓面也不難理解。他展望未來中環區會有很多新商業供應，如美利道停車場、和記大廈重建項目等，長遠也有金鐘廊、中環海濱商業地等，故預期空置率難以回到低水平。

事實上，近月退租情況已開始增多。上月法國巴黎銀行就退租中環國際金融中心2期59樓全層，但保留約4層的高層樓面。而去年2月中，日資券商野村原租用同廈共6層樓面，亦決定棄租25及27樓，只續租26樓、30樓、31樓及32樓共4層，租約期由2021年1月1日至2023年12月底。同年4月，澳洲投資銀行麥格理，亦與國際金融中心1期業主簽訂協議，提早兩年放棄20樓大部分樓面，只保留數層，較高峰時少近一半。