歐股個別發展　Pandora急挫半成

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,503點，跌4點或0.06%；法國CAC指數收報5,608點，升45點或0.82%；德國DAX指數收報14,060點，升126點或0.91%。

英國電信(BT Group)表示，在截至12月31日的季度中，調整後的EBITDA為18.8億英鎊，而去年同期為19.8億英鎊。調整後收入為54.8億英鎊，按年下降5.2%。英國電信股價收市跌3.22%

網絡設備生產商Nokia去年第4季收入按年減少4.8%至65億歐元，跌幅小過好過市場預期，Nokia股價全日跌2.3%。

丹麥珠寶商Pandora去年第4季銷售跌1%至78.9億丹麥克朗，但料今年今年銷售會恢復增長，股價收挫5.02%。

德意志銀行(Deutsche Bank)去年業績讓市場驚喜，受惠於投資銀行業務強勁表現，該行去年淨利潤為1.13億歐元，市場原先預計虧損2.01億歐元；單計第4季度淨利潤為5,100萬歐元，而分析師預期為虧損3.25億歐元。德銀股價先升後跌2.96%。相形見絀，德國商業銀行去年虧損29億歐元，並計劃裁員10,000人及縮減分行，該行股價收市微跌0.27%。

石油巨頭荷蘭皇家殼牌石油公司（Royal Dutch Shell）表示，由於新冠肺炎打擊了需求，全年利潤急劇下降至216.8億美元，該公司股價收跌1.54%。