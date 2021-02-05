美股道指收市升332點　標指創新高

投資者對於最新經濟數據及企業盈利感到樂觀，刺激美國股市周四(4日)上揚，3大指數均以近全日最高位收市，當中，標指更創出收市新高。

道指收報31,055點，升332點或1.08%；標指收報3,871點，升41點或1.09%，連升4日，創收市新高；納指收報13,777點，升167點或1.23%。

隨着投機性交易熱潮逐漸消退，藍籌股重回焦點，本周道指上漲了3%以上，而標指和納指分別上漲了3.6%和4.5%。另外，雖然多位聯儲局官員認為，近期股市波動不影響貨幣政策。惟美國財政部長耶倫表示，需要對近期的股市動盪進行更深入的調查。她會在周四晚些時候與其他美國監管官員開會，討論是否有必要採取任何行動。

蘋果公司股價急升2.58%，收報137.39美元，此前報道指，該公司即將與現代起亞達成一項生產無人駕駛汽車的協議。在現代汽車在一月份表示正在與iPhone製造商進行汽車開發的初步談判之後，有關兩家公司可能即將達成交易的消息傳出。

疫情下電貿蓬勃，拍賣平台eBay去年第四季經調整後每股盈利86美仙，收入增長28%至28.9億美元，雙雙好過預期。該公司對今季的盈利和收入預測均高於市場預期，股價全日急升5.31%，收報61.12美元。

美國上周首次申領失業救濟人數減少3.3萬人，至77.9萬人，為兩個月來最少，有別於市場預期增至83萬人；截至前周止持續申領人數減少19.3萬人，至459.2萬人，少過市場預期的470萬人。