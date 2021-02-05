今年股市開局旺　基金入市好處多

踏入2021年股市暢旺，從1月至今，恒生指數已累積升幅超過2,000點，每日成交非常活躍。究竟是次升市能否持續？投資者如果藉着基金入市有甚麼好處呢？

致富證券財富管理部總經理張德明引述本專欄去年12月的睇法，今年影響投資的三大因素，包括有效的新冠肺炎疫苗能重啟經濟；低息環境持續；中美關係之變化，其中前兩者之影響已漸漸在市場反映。

美國聯儲局在上月議息會議後，除了維持聯邦基金利率在0至0.25厘的超低水平之外，亦表示會致力實現物價穩定和充分就業的雙重目標。張德明預計，美國的量化寬鬆政策仍然會維持一段時間，相信世界各地的中央銀行都會跟隨。若美國總統拜登提出的1.9萬億美元紓困方案獲得通過，屆時市場流動性將非常充裕。

張氏指出，港股因為獲大量「北水」南下而成交金額大增，平均每日逾2,000億港元，個別交易日甚至逾3,000億元。香港恒生市數市盈率(P/E)約為13倍，相較美國標準普爾500指數P/E的22倍，估值相對便宜，更能吸引資金流入。中國內地方面，上證綜合指數P/E約為16倍，加上持續金融改革及開放資本市場，在全球量化寬鬆環境下，亦頗受投資者垂青。

從風險資產估值方面看，中港股市價格相對合理，他認為可購買中港股票相關之基金，如欲買入其他地區之股票，可考慮環球股票基金。透過基金投資，同一時間買入不同區域及多間公司的股票，有助分散投資風險。

他舉例，曾有朋友將100萬元同時買入10多隻股票來分散投資，但在股市調整時，卻難以決定怎樣去調整投資組合。相反，購買基金，入場門檻低至數萬元，而且一隻基金可覆蓋不地區，投資組合可包含幾十間甚至一、二百間公司。最重要是，基金公司有強大的研究投資團隊，他們貼市、專業，甚至運用人工智能(AI)系統協助分析及交易操作，在投資決定上更有效率，更能洞悉先機。將投資交給基金經理管理，投資者便可省回管理投資組合的時間，享受生活，可謂一舉多得。

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