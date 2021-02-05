長建與電能提供最高4.2億元資金收購加拿大風電項目

長建及電能實業同意就Okanagan Wind提供之最高股東資金為約4.2億港元，收購總代價包括：基本收購代價約3.2億元、交易費用及於交易完成時向賣家支付之若干調整金額，與及承擔項目之第3方債務代價。Okanagan Wind年期至2057年之供電合同可提供長期穩定收入，加上AAA公用事業評級，是次收購之總代價與加拿大可再生能源市場之同類交易相若。

Okanagan Wind位於加拿大英屬哥倫比亞省之Okanagan地區，包括Pennask Wind Farm及Shinish Creek Wind Farm兩個風電場。其生產的所有電力按長期供電合同售予British Columbia Hydro & Power Authority，合同年期尚餘37年。

長江集團期望繼續在加拿大及世界各地進行更多可再生能源業務投資。